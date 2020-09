हतनूरने गाठली धोक्याची पातळी; तापी नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

भुसावळ : शहरासह तालुक्यात आज (ता. 10) सकाळी मुसळधार पावसामुळे नदी-नाले वाहून निघाले. हतनूर धरण परिसरात झालेल्या पावसामुळे धोरणाने धोक्याची पातळी गाठली आहे. त्यामुळे तापी नदी काठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. भुसावळ तालुक्यात आज सकाळी साडेआठ पासून पावसाला सुरुवात झाली. पाहता पाहता पावसाने वेग धारण करीत, साडेदहा पर्यंत मुसळधार पावसाने सर्वत्र झोडपून काढले. यामुळे शहरातील रस्ते जलमय होऊन, सखल भागात पावसाचे पाणी साचल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले होते. खडका रोड, मरीमाता मंदिर ते पांडुरंग टॉकीज, जुना सातारा परिसरातून वाहणाऱ्या बलबलकाशी नाल्यास पूर येऊन नालाही खळाळून वाहू लागला. या नाल्यामध्ये कचरा अडकल्याने पाणी वाहून जाण्यास अडथळा निर्माण झाला. त्यामुळे खडका रोड भागात रस्ते पाण्याखाली गेले होते. येथून काहीकाळ वाहतूक ठप्प झाली होती. मात्र पाणी ओसरल्यावर वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. नदीकाठी कोसळली दरड

सकाळी सुरु असलेल्या मुसळधार पावसामुळे तापी नदी काठलगत असलेल्या राहुल नगर परिसरात दरड कोसळली. सुदैवाने मात्र याठिकाणी कुणीही नसल्याने दुर्घटना टळली. हा परिसर नदीकाठी खोलगट भाग असल्याने रहिवाशांच्या घरात पावसाचे पाणी शिरल्याने अडचणींचा सामना करावा लागला. नदीकाठी अलर्ट

हतनूर धरणाची धोका पूर्वपातळी 213 मी. असून आज झालेल्या पावसामुळे धरणाची पाणी पातळी 213 मी. इतकी झाली आहे. पावसामुळे बहात्तर तासांमध्ये तापी नदी पात्रात हतनूर धरणांमधून अचानक पाणी प्रवाह सोडण्यात येऊ शकतो. तरी पुढील बहात्तर तासापर्यंत हतनूर धरणाचे खालील गावांमध्ये सूचना देऊन तापी नदी पात्रांमध्ये कुणीही गुरेढोरे सोडू नये, अथवा कोणी तापीनदी पात्रांमध्ये जाऊ नये याकरिता प्रत्येक गावात दवंडीद्वारे सूचना देण्याचे आवाहन हतनूर धरण प्रशासनाने केले आहे. दोन तासात 148 मिमी पाऊस

आज सकाळी मुसळधार पाऊस झाला. यात तालुक्यातील वरणगाव महसूल मंडळात 17मिमी, भुसावळ मंडळात 95.8 मिमी, कुरहे प्र. न. 15 मिमी, पिंपळगाव 22 मिमी अशा एकूण 148.8 मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. तर आतापर्यंत 609.99 मिमी पाऊस झाला आहे. संपादन- भूषण श्रीखंडे

