भुसावळात दोघा तरुणांचा तापी पात्रात बुडून मृत्यू !

भुसावळ : गणेश विसर्जनासाठी तापी पात्रात गेलेले चार तरुण नदीपात्रात बुडल्याची घटना मंगळवारी (ता. १) सायंकाळी पावणे सातच्या सुमारास घडली. यात दोघा तरुणांचा बुडून मृत्यू झाला तर इतर दोघा तरुणांना वाचविण्यात यश आले असून, त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. भुसावळातील शनी मंदिर वॉर्डातील युवक श्री विसर्जनासाठी झेडटीसी जवळ स्मशानभूमीसमोरील रेल्वे पुलाखाली गेले होते. याचवेळी पाण्याचा अंदाज न आल्याने चौघा तरुणांचा पाण्यात तोल जाऊन ते नदीपात्रात बुडाले. त्यातील धीरज संजय शिंदे (वय 21) आणि किरण विश्वास मराठे (वय 26) या दोघांना लागलीच वाचविण्यात यश आले. त्यांना लागलीच खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तर इतर दोघांचे मृतदेह सकाळी आढळून आले असून, यात उपेंद्र गुलाब चौधरी (वय 19, शनी मंदिर वॉर्ड) व वैभव संजय शिंदे (वय 19, शनी मंदिर वॉर्ड) अशी मयत तरुणांची नावे आहेत. मंगळवारी रात्री उशिरा ही घटना घटल्यामुळे दोघा तरुणांचे मृतदेह शोधण्यास उशीर झाला. सकाळी हे मृतदेह आढळून आले असून, दोघा तरुणांच्या मृत्यूने शनी मंदिर वॉर्डात शोककळा पसरली आहे. संपादन- भूषण श्रीखंडे

