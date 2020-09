चाळीसगाव तहसील कार्यालयात लाच घेणाऱया लिपीकाला एसीबीने केली अटक 

मेहुणबारे (ता.चाळीसगाव): बहिणीच्या नावे असलेल्या शेतजमिनीच्या उताऱ्यावरील वारसाचे नाव कमी करण्याच्या मोबदल्यात सुमारे 11 हजार रूपयांची लाच मागणाऱ्या पाचोरा तहसील कार्यालयातील तत्कालीन लिपीक व सध्या चाळीसगाव तहसील कार्यालयात लिपीक टंकलेखक असलेल्या कर्मचाऱ्यास पंटरसह आज सकाळी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने अटक केली. हा प्रकार पाचोऱ्यात घडला पण लिपीकाची चाळीसगाव तहसील कार्यालयात बदली झाल्याने अॅन्टी करप्शनने चाळीसगाव तहसील कार्यालयात ट्रॅप केले.या कारवाईने खळबळ उडाली आहे. अटक केलेल्या कर्मचारी व त्याचा पंटर या दोघांना पाचोरा येथे नेण्यात आले.



या घटनेची माहिती अशी की, पाचोरा तालु्नयातील तक्रारदार यांच्या बहिणीच्या नावे असलेल्या शेत जमिनीच्या उताऱ्यावरील वारसाचे नाव कमी करण्याच्या मोबदल्यात पाचोरा तहसील कार्यालयातील तत्कालीन लिपीक टंकलेखक प्रशांत किसन सावकारे(48) व खाजगी पंटर यादव केशव पवार (60) रा. भोजे ता. पाचोरा यांनी तक्रारदार यांच्याकडे पंचासमक्ष दि.17/7/2020रोजी 11 हजार रूपयांची मागणी केली. मात्र ही रक्कम तक्रारदारास द्यावयाची नसल्याने तक्रारदाराने अॅन्टी करप्शन ब्युरो, जळगाव यांचेकडे तक्रार केली. अॅन्टी करप्शनचे उपअधीक्षक गोपाल ठाकूर, पोलीस निरीक्षक निलेश लोधी, एएसआय रविंद्र माळी, हवालदार अशोक अहिरे, सुनील पाटील, सुरेश पाटील, पोना सुनील शिरसाठ, मनोज जोशी, पोकॉ प्रविण पाटील, नासिर देशमुख, ईश्वर धनगर यांच्या पथकाने सापळा रचून चाळीसगाव तहसील कार्यालय आवारातच प्रशांत सावकारे व यादव पवार या दोघांना अटक केली. नाशिक परीक्षेत्राचे पोलीस अधीक्षक सुनील कडासने, अप्पर पोलीस अधीक्षक निलेश सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.याप्रकरणी लिपीक प्रशांत सावकारे व खाजगी पंटर यादव पवार यांच्या विरोधात पाचोरा पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शेतजमिनीच्या उताऱ्यावरील वारसाचे नाव कमी करण्यासाठी 11 हजाराची लाच मागणारा लिपीक टंकलेखक प्रशांत सावकारे हा पाचोरा तहसील कार्यालयात कार्यरत होता. नुकतीच त्याची चाळीसगाव तहसील कार्यालयात लिपीक टंकलेखक वर्ग -3 म्हणून बदली झाली होती.बदली झाल्यानंतर तो चाळीसगाव येथे रूजू होताच अॅन्टी करप्शनने सापळा रचून त्यास पंटरसह अटक केली. अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली असून या कारवाईची दिवसभर चर्चा होती. संपादन- भूषण श्रीखंडे

