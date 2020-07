खतांसाठी पावसात शेतकऱ्यांची झुंबड..आमदारांनी स्वतः बनवल्या पावत्या ! 

चाळीसगाव : तालुक्यातील निवडक कृषी केंद्रांवर बुधवारी (ता.२२) यूरिया उपलब्ध झाल्याचे कळताच शेतकऱ्यांनी सकाळपासून मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. त्यात अनेक कृषी केंद्रांवर यूरिया पोचला नसल्याने ती बंद होती. तर घाट रोडवरील सुयोग कृषी केंद्रावर अक्षरश: झुंबड उडाली. फिजिकल डिस्टन्सिंचा फज्जा उडवत रस्त्यावर रांगा लागल्या होत्या. या प्रकाराची माहिती मिळताच आमदार मंगेश चव्हाण यांनी भरपावसात तत्काळ सुयोग कृषी केंद्र गाठत शेतकऱ्यांना धीर दिला. आमदार मंगेश चव्हाण यांनी कृषी केंद्र संचालकांना बोलावत दुकान उघडण्याच्या सूचना दिल्या व शेतकऱ्यांच्या पावत्या तयार करून त्यांना यूरिया देण्याच्या सूचना दिल्या. आमदार मंगेश चव्हाण यांनी सांगितले, की शेतकऱ्यांना लॉकडाउनच्या काळात यूरियाच्या दोन गोण्यांसाठी पावसात जीव मुठीत घेऊन उभे राहावे लागत आहे. पाच वर्षांत कधीही शेतकऱ्यांना खतांची अडचण आली नाही. ही बाब मी पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देणार असून, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, येत्या काळात शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात खते व यूरिया उपलब्ध न झाल्यास पुन्हा रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला. भाजप तालुका सरचिटणीस अमोल चव्हाण, शहर सरचिटणीस जितेंद्र वाघ, भाजयूमोचे तालुकाध्यक्ष सुनील पवार, चेतन पाटील आदी उपस्थित होते. आमदारांनी स्वतः बनवल्या पावत्या

पावसात उपाशीपोटी उभ्या असणाऱ्या शेतकऱ्यांची व्यथा पाहून आमदार मंगेश चव्हाण यांनी पुढाकार घेत स्वतः सुयोग कृषी केंद्राच्या काउंटरवर बसून यूरिया बिलाच्या पावत्या बनवायला सुरवात केली. आमदारांनी घेतलेला पुढाकार पाहून कृषी केंद्राच्या संचालकांनी अतिरिक्त यंत्रणा लावत रांगेत उभ्या असलेल्या शेतकऱ्यांना बिले देण्यास सुरवात केली. शेतकऱ्यांनी झालेल्या प्रकाराबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला. दरम्यान, आमदार चव्हाण यांनी भाजप पदाधिकाऱ्यांना सांगून व्यथित झालेल्या शेतकऱ्यांना चहा व बिस्किटांचे वाटप केले. संपादन- भूषण श्रीखंडे



