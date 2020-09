पूर ओसरताच वाळूमाफिया सुसाट 

मेहुणबारे (ता. चाळीसगाव) : चाळीसगाव तालुक्यात गिरणा नदीचा पूर ओसरताच वाळूमाफिया पुन्हा सक्रिय झाले असून, पात्रातून होणारी अवैध वाळू चोरी शेतकऱ्यांच्या मूळावर आली आहे. बैलगाड्या, ओमन, ट्रॅक्टरद्वारे बिनबोभाट वाळू उपसा केला जात आहे. या अवैध वाहतुकीमुळे शेतापर्यंत जाणारे रस्तेही खराब झाले आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी शनिवारी थेट तलाठी कार्यालयासह मेहुणबारे पोलिस ठाण्यावर धडक देत उपसा न थांबल्यास उपोषणाचा इशारा दिला आहे. मेहुणबारे परिसरात नदीपात्रात अवैध वाळू उपशाने कहर केला आहे. महसूल व पोलिस यंत्रणेला न जुमानता ही वाळू चोरी सर्रास सुरू आहे. विशेष म्हणजे, भर पावसाळ्यातही ही चोरी महसूल विभागाच्या नाकावर टिच्चून होत आहे. या वाळू चोरांच्या विरोधात पोलिसही काही करू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. वाळूमाफियांनी वाळू वाहतुकीसाठी समांतर रस्तेही तयार केले आहेत. तर नेहमीच्या वहीवाटीच्या रस्त्यांवरही बेसुमार वाळू वाहतूक करून हे रस्तेच खराब करून टाकले आहे. रस्त्याची झाली चाळण

येथील खंडेराव मंदिराजवळील गिरणा पात्रातून वाळूचा अवैध उपसा मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. रात्रीच्या वेळेस ओमनी व बैलगाड्यांच्या सहाय्याने अवैध वाळू उपसा सुरू असून, त्यामुळे या रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. अवैध वाळूवाहतूक थांबवावी, यासाठी ग्रामस्थांनी तलाठी, मंडळ अधिकारी, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, उपविभागीय अधिकारी तसेच तहसीलदारांना निवेदन दिले आहे. निवेदनावर बाबासाहेब देशमुख, किशोर पाटील, रामदास साळुंखे, नामदेव महाजन, जितेंद्र महाजन, बाळासाहेब देशमुख, पंजाब देशमुख, कौतिक महाजन, प्रकाश साळुंखे आदींच्या सह्या आहेत. ..तर सरळ संपर्क साधा

मेहुणबारे पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक सचिन बेंद्रे यांनी शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेत जेथे तुम्हाला वाळू चोरी होताना दिसून आली तत्काळ माझ्याशी किंवा पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले. गिरणा पात्रातून होणाऱ्या वाळूचोरी संदर्भात वेळोवेळी निवेदन व तक्रारी केल्या आहेत. ओमनी व बैलगाडीद्वारे वाळूचोरी होत असून, यामुळे गिरणा पात्रालगत शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना त्रास होत आहे. याबाबत प्रशासनाने वाळूमाफियांवर जरब बसवावी.

- नरेश साळुंखे, शेतकरी, मेहुणबारे (ता. चाळीसगाव)

