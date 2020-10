आंतरजातीय प्रेम विवाह केला आणि घरावर झाला हल्ला !

मेहुणबारे (ता.चाळीसगाव) : मुलीला पळवून नेऊन आंतरजातीय प्रेम विवाह केल्याचा राग येवून एका गटाने घरावर हल्ला करून घरातील सामानाची तोडफोड करून नासधूस केल्याप्रकरणी सेवानगर तांडा येथील 13 जणांच्या विरोधात दंगलीसह अन्य कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सेवानगर तांडा (ता.चाळीसगाव)येथील मंदाबाई हिरामण जाधव यांनी दिलेल्या तक्रारारीत म्हटले आहे की, त्यांच्या मुलाने मुलीला पळवून नेत आंतरजातीय प्रेमविवाह केला याचा राग आल्याने जमावाने लाठ्या काठ्या घेऊन त्यांच्या घरावर चाल केली व मारहाण करून घराच्या बाहेर काढून घरातील संसार उपयोगी वस्तु तसेच फ्रीज, टिव्ही, पंखा व किराणा दुकानातील किराणा माल फोडून नासधूस करून नुकसान केले. ही घटना (ता.22) रोजी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी मंदाबाई जाधव यांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन गोरख राठोड, पांडुरंग राठोड, जगदीश राठोड,सचिन राठोड, जगदीश जगन राठोड, पुंडलीक राठोड, प्रकाश राठोड, साईनाथ राठोड, हिरालाल राठोड, रघुनाथ राठोड, ज्ञानेश्वर राठोड, अशोक राठोड, यशोदा राठोड व इतर अशांच्या विरोधात मेहूणबारे पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. साहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन बेंद्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार सुभाष पाटील हे तपास करीत आहेत. संपादन- भूषण श्रीखंडे

