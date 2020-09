बिबट्याच्या हल्ल्यात घोडा ठार; ग्रामस्थांमध्ये भीती !

मेहुणबारे (ता. चाळीसगाव) : सेवानगर तांडा (ता. चाळीसगाव) परिसरात बिबट्याचा वावर असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. सेवानगर तांड्यातील साईनाथ गब्बू राठोड यांच्या माळरानावरील शेतातील झाडाला बांधलेल्या घोड्यावर मंगळवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास बिबट्याने हल्ला केला. या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे. सेवानगर तांडा (ता.चाळीसगाव) येथे साईनाथ राठोड याच्या शेतात बिबट्याच्या झालेल्या हल्ल्यात घोडा ठार झाला आहे. शेतात शेतकरी साईनाथ राठोड यांनी गाय, वासरू व दोन घोडे बांधलेले होते. बिबट्याने फक्त घोड्यावर हल्ला चढवला. बिबट्याने मानेजवळ पंजाने ओरबाडले तर मागील पायाजवळील मोठा भाग ओरबाडून काढला. साईनाथ राठोड यांचा मुलगा प्रताप हा आज पहाटे नेहमीप्रमाणे शेतात गेला असता एक घोडा मृत अवस्थेत आढळून आला. हा हल्ला बिबट्यानेच केल्याचे शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे. या घटनेने या माळरानावरील मेंढपाळ व शेतकऱ्यांमध्ये बिबट्याची दहशत पसरली असून, वन विभागाने त्वरित या बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी होत आहे. या घटनेच्या संदर्भात वनविभागाचे वनपाल संजय चव्हाण यांना विचारले असता आमच्याकडे याबाबत कुठल्याही प्रकारची माहिती आली नसल्याचे त्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. या भागात झालेला हाल्ला बिबट्याचा आहे की हिंस्त्र प्राण्याचा याबाबत मात्र प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बिबट्याचे अधुनमधून दर्शन

सेवानगरपासून काही अंतरावर असलेल्या वरखेडे भागात दोन वर्षांपूर्वी बिबट्याने अक्षरश: धुमाकूळ घातला होता. अनेक जनावरांना ठार करण्याबरेबरच सात मानवी बळी नरभक्षक बिबट्याने घेतले होते. गोळी घालून बिबट्याला ठार केल्यानंतरही वरखेडे, दरेगाव भागात बिबट्याचे अधूनमधून दर्शन होतच राहिले.

