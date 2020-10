शाळकरी फौज कपाशी वेचणीला, तरीही मजूरांची टंचाई !

गणपूर (ता चोपडा) : गेल्या आठवड्यात झालेल्या पावसामुळे चोपडा तालुक्यात कापूस वेचणी रखडली.मात्र आता खरीप पूर्व व पावसाच्या पाण्यावरील अशी दोन्ही लागवडीची कपाशी वेचणीला आली आहे. सध्या कोरोनामुळे शाळा बंद असल्याने शाळकरी मुले मोठ्या प्रमाणात कपाशी वेचणीत असूनही चोपडा तालुक्यात मजूर टंचाई जाणवत आहे. चोपडा तालुक्यात सुमारे 35 हजार हेक्टर क्षेत्रावर कपाशीची लागवड होते . तालुक्यात मे आणि जून च्या पहिल्या पंधरवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर लागवड होते त्या काळातील लागवडीची कपाशीची तिसरी वेचणी सध्या सुरू आहे. गेल्या आठवड्यापासून ऊन तापल्याने कपाशीचे बोन्ड फुटण्याचे प्रमाण वाढले आहे.त्यामुळे कपाशी वेचणीला अधिक मजुरांची गरज भासू लागली आहे. तरीही मजूरांचा घ्यावा लागतो शोध कायमचे मजूर ,शिवाय पहाडपट्टीतून दररोज सुमारे चारशे मजूर पायथ्यावर येऊनही शाळकरी मुलांची भर त्यात पडली आहे. मात्र तरीही वेचणी आटोक्यात येत नसल्याने शेतकरी मजुरांचा शोध घेत आहेत. किलोप्रमाणे वेचणी बऱ्याच खेड्यात कपाशीची वेचणी 5 ते 8 रुपये किलोप्रमाणे होत असून मजुरांना सरासरी 300 रुपये रोज मिळत आहे.रोजंदारीने 150 रुपये रोज अधिक प्रति मजूर दहा रुपये मुकादमांना देऊनं 500 ते 600 रुपये गाडी भाडे द्यावे लागत असल्यामुळे कापूस वेचणीला क्विंटलमागे 1000 ते 1100 रुपये खर्च येऊ लागला आहे संपादन- भूषण श्रीखंडे

