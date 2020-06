भुसावळात कोरोना एक्स्प्रेस सुसाट; तीनशे रुग्णांपैकी तीस जणांचा मृत्यू 

भुसावळ : शहर व तालुक्यात आज (ता. १२) पुन्हा २० रुग्णांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने रुग्ण संख्या तीनशे झाली आहे. आतापर्यंत ३० रुग्णांचा मृत्यू झाला आहेत. शहरात कोरोना कहर करत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. रेल्वे जंक्शन असलेल्या भुसावळ शहरात दिवसेंदिवस कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक रुग्ण भुसावळात आढळून येत असून, मृत्यूदरही अधिक आहे. आज (ता. १९) एकाच दिवशी तब्बल २० रुग्ण आढळून आले आहेत. सापडलेल्या रुग्णांमध्ये आराधना कॉलनी तीन, भिरुड कॉलनी १, बत्तीस खोली १, टिंबर मार्केट १, रेल्वे कॉलनी ३, मामाजी टॉकीज परिसर १, सिंधी कॉलनी १, वरणगाव २ व कंडारी येथील एका रुग्णांचा समावेश आहे. त्यामुळे रुग्णांची संख्या ३०० झाली आहे. तर मयत रुग्णांची संख्या ३० आहे. वाढत्या रुग्ण संख्येमुळे शहरात चिंता व्यक्त केली जात आहे. तर प्रशासन हा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी काय प्रयत्न करते. याकडे शहर व तालुका वासियांचे लक्ष लागून आहे. दाट वस्त्यांमध्ये प्रादुर्भाव

शहरातील दाट वस्त्यांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव अधिक जाणवत आहे. आतापर्यंत आढळून आलेले सर्वाधिक रुग्ण दाट वस्त्यांमधूनच निघत आहे. प्रशासनातर्फे या वस्त्या सील करण्यात आल्या असल्या तरी वस्त्यांमध्ये अंतर्गत वर्दळ सुरुच आहे. नागरिक अद्यापही घोळक्याने जमा होऊन चर्चा करताना दिसून येतात. ही बाब धोकादायक ठरत आहे.

