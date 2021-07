जळगाव जिल्ह्यात कोरोना रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९८.१३ टक्क्यांवर

By

जळगाव ः कोरोनाचा (Corona) प्रादुर्भाव कमी होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे बाधित रुग्णांपेक्षा बरे होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. जिल्ह्यातील सक्रिय रुग्णसंख्या (Active Patient) प्रथमच १०० च्या खाली म्हणजेच ९४ च्यावर आली आहे. आजपर्यंत कोरोनामुळे बाधित झालेल्या एक लाख ४२ हजार ५५५ रुग्णांपैकी एक लाख ३९ हजार ८८६ रुग्णांनी कोरोनावर मात (corona free) केली. जिल्ह्यात रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९८.१३ टक्क्यांवर पोचले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत (Collector Abhijit Raut) यांनी दिली.

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्यावेळी प्रशासनाने राबविलेल्या ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ अभियान व इतर उपाययोजनांमुळे जिल्ह्यात बाधित रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९७ टक्क्यांच्यावर पोचले होते. मात्र जिल्ह्यात कोरोनाची दुसरी लाट आल्यानंतर १० फेब्रुवारीपासून हे प्रमाण कमी झाले, तर ३१ मार्चला हे प्रमाण ८४.९२ टक्क्यांपर्यत खाली आले होते. परंतु त्यानंतरच्या काळात जिल्हा प्रशासनाने कोरोनाची साखळी खंडित (ब्रेक द चेन) होण्यासाठी आरोग्य, पोलिस, जिल्हा परिषद व महापालिका प्रशासनाच्या सहकार्याने अधिक प्रभावीपणे उपाययोजना राबवत बाधित आढळणाऱ्या रुग्णांच्या संपर्कातील तसेच संशयित रुग्ण शोधमोहिमेंतर्गत कोरोनाची लक्षणे दिसून येणाऱ्यांचे स्वॅब घेऊन कोरोना चाचण्या वाढविल्या होत्या. त्यामुळे बाधित रुग्णांचा लवकर शोध लागून त्यांच्यावर वेळेत उपचार होत असल्याने रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९८.१३ टक्क्यांपर्यंत पोचले आहेत. शिवाय मृत्यू कमी करण्यातही आरोग्य यंत्रणेला यश आले आहे.

जिल्ह्यात कोरोनाची साखळी खंडित होण्यासाठी आजपर्यंत १४ लाख तीन हजार १८८ कोरोना संशयितांचे स्वॅब तपासणीसाठी कोरोना विषाणू तपासणी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले असून, त्यापैकी एक लाख ४२ हजार ५५५ अहवाल पॉझिटिव्ह, तर १२ लाख ५८ हजार ४२१ अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत, तर सध्या ३०८ अहवाल प्रलंबित आहेत.



दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर कमी

जिल्ह्याचा दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दरही कमी होत आहे. जिल्ह्यात सद्यःस्थितीत ६९ व्यक्ती होम क्वारंटान असून दहा व्यक्ती विलगीकरण कक्षात आहेत. उपचार घेत असलेल्या ९४ रुग्णांपैकी ६९ रुग्ण लक्षणे नसलेले, तर २५ रुग्ण लक्षणे असलेली आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण यांनी दिली.