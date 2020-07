लोकवर्गणीतून ग्रामीण रुग्णालयात ऑक्सिजन बेड...कामाचा शुभारंभ ! 

धरणगाव ः कोरोना विषाणूमुळे लोक परेशान झालेले आहेत, केंद्र व राज्य सरकार त्यांच्या परीने कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत, आपण सुद्धा समाजाचे व गावाचे काही तरी देणं लागतो, याच उद्देशाने कोणताही साथीच्या आजार, अपघात केस बरे होण्यासाठी अकरा बेड, ऑक्सिजन पाईप लाइन, मोठे जनरेटर, तसेच मल्टीपॅरामिटर, मॉनिटर, ईसीजी मशीन, आरओ मशीन, पोर्टेबल एक्सरे मशीन अशा सुविधा करावयाच्‍या आहेत. आपल्या एरंडोल विभागाचे, विभागीय अधिकारी तथा कोविड- १९ चे नोडल अधिकारी विनय गोसावी यांनी सांगितले की गावातील राजकीय पदाधिकारी व प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी असोसिएशन, केमिस्ट असोसिएशन, डॉक्टर असोसिएशन, वकील संघ, दुकानदार, शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक अशा विविध संघटना तसेच दानशूर व्यक्ती यांनी मदतीसाठी हातभार लावावा असे आवाहन केले आहे . धरणगाव ग्रामीण रुग्णालयात ही सुविधा कोविड संपल्यानंतर सुद्धा कायमस्वरूपी होणार आहे. या आवाहनाला प्रतिसाद देत आज धरणगाव नगरीचे नगराध्यक्ष नीलेश चौधरी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून कामाचे अंदाज पत्रक घेऊन कामाचा शुभारंभ करण्यात आला, प्रांताधिकारी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी २५ हजार, गुलाबराव वाघ व शिवसेना धरणगाव २५ हजार, नीलेश चौधरी लोकनियुक्त नगराध्यक्ष व शिवसेना नगरसेवक २५ हजार तसेच अधिकारी वर्गात प्रांताधिकारी विनय गोसावी १५ हजार, तहसीलदार ११ हजार रुपये व मुख्याधिकारी जनार्दन पवार ११ हजार रुपये ताबडतोब जमा करण्यात आले. काही राजकीय पदाधिकारी सुद्धा या कामी मदत करणार आहे असे तहसीलदार यांनी सांगिते. या कामाच्‍या अंदाज पत्रकाचा शुभारंभ प्रसंगी विभागीय अधिकारी विनय गोसावी, तहसीलदार नितीन कुमार देवरे, समन्वय समितीचे अध्यक्ष गुलाबराव वाघ, नगराध्यक्ष नीलेश चौधरी, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. गिरीश चौधरी, माजी नगराध्यक्ष पी. एम पाटील, नगरसेवक वासुदेव चौधरी, भागवत चौधरी, विनय भावे, विलास महाजन विजय महाजन, राजेंद्र महाजन, संजय चौधरी, बाळासाहेब जाधव, राहुल रोकडे, वाल्मीक पाटील, अरविंद चौधरी, गोपाल पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. संपादन-भूषण श्रीखंडे



