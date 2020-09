देवदूतासारखा तो धावून आला, अन वाचला नवजात बाळाचा जीव

एरंडोल : कोरोनाच्या संकटात समाजमनातल्या संवेदनाही बोथट होत असल्याची अनेक उदाहरणे दृष्टीस पडतात. अशा वेळी एखादा माणूस मदतीसाठी जेव्हा धावून येतो, तेव्हा तो देवदूतच असतो. एरंडोलचे सामाजिक कार्यकर्ते तथा संवेदनशील मनाचा रुग्णवाहिकेचा चालक असलेल्या विक्की खोकरे या तरुणाने एका नवजात बाळाचे प्राण वाचवून माणसातल्या देवत्वाची प्रचिती आणून दिली. फरकांडे (ता. एरंडोल) येथील संजय भिल या आदिवासी तरुणाची पत्नी रुक्मिणीबाई ही एरंडोल येथील खासगी रुग्णालयात प्रसूत झाली आणि अचानक नवजात बाळाची तब्येत बिघडली. डॉक्टरांनी नवजात बाळाला जळगाव येथे बालरोगतज्ज्ञांकडे घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला. अशा वेळी कोणीही मदतीला येईना. आता या संकटात काय करायचे, या मनःस्थितीत हे अशिक्षित भिल कुटुंब घाबरून गेले. काय करावे, हे समजेना. अशा वेळी एरंडोलमधील विक्की खोकरे हे देवदूतासारखे मदतीला धावत आले. माहिती मिळताच काही क्षणांत रुग्णालयात रुग्णवाहिका घेऊन हजर झाले. भिल कुटुंबाला धीर दिला आणि बाळाला गाडीतच ऑक्सिजन लावून स्वत: ते बाळ हातात घेऊन तडकाफडकी जळगाव येथे गोदावरी हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले. तेथे धावपळ करून डॉक्टरांकडून बाळावर लगेच उपचार करून नवजात बाळाचे प्राण वाचविले. तातडीच्या उपचारांमुळे बाळ सुखरूप

आता बाळ सुखरूप असून, बाळाचे वडील संजय भिल यांनी विक्की खोकरे यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करून ते केवळ समाजदूतच नाहीत तर माणुसकीचा जिवंत देवदूत आहेत. विक्कीदादामुळेच आमचे बाळ वाचू शकले, अशी भावना व्यक्त केली. विक्की खोकरे यांनी समाजसेवेचे व्रत स्वीकारलेले असून, या कोरोना काळात त्यांनी अनेक पॉझिटिव्ह रुग्णांना त्वरित उपचारासाठी रुग्णालयात आणून माणसातील देवत्वाची प्रचिती आणून दिली. विक्की खोकरे यांनी केलेल्या या चांगल्या कार्यामुळे त्यांचे कौतुक व अभिनंदन होत आहे.

संपादन- भूषण श्रीखंडे

