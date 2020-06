"कोविड'च्या सेंटरमधून रोज 650 किलो "मेडिकल वेस्ट' 

जळगाव : शहरात "कोरोना'बाधितांची संख्या वाढत असून, सध्या हा आकडा दोन हजारांवर पोचला आहे. परंतु, या रुग्णांवर दररोज होणारा वैद्यकीय उपचाराचे औषधी, इंजेक्‍शन आदी मेडिकल वेस्ट तसेच उपचार करणारे डॉक्‍टर, नर्स, कर्मचाऱ्यांचे ग्लोव्हज्‌, पीपीई किट असे "मेडिकल वेस्ट' मोठ्या प्रमाणात आहे. सहा कोविडच्या सेंटरमधून दररोज सरासरी साडेसहाशे किलो कचरा हा निघत आहे. जिल्ह्यात दोन हजारांवर पोचलेल्या कोरोना बाधितांच्या उपचारादरम्यान दररोज मोठ्या प्रमाणात कोविडचा "मेडिकल वेस्ट' कचरा निघण्याचे प्रमाण देखील मोठ्या प्रमाणात झाला असून हा कचऱ्याचे विल्हेवाट लावणे देखील तेवढेच जोखमीचे झाले आहे. जळगाव शहरातील रुग्णालयांचा "मेडिकल वेस्ट' संकलन करणारा मक्तेदार मॉन्साई कंपनीकडून सहा कोविडच्या सेंटरमधून हा कचरा संकलन करून तो दररोज शास्त्रोक्त पद्धतीने नष्ट केला जात आहे. 650 किलो मेडिकल वेस्ट

जळगाव शहरातील चार कोविड सेंटरसह नशिराबाद जवळील डॉ. उल्हास पाटील रुग्णालय व भुसावळचे रेल्वे हॉस्पिटलचे कोविड सेंटरमधून दररोज 650 किलो मेडिकल वेस्टचा कचरा संकलन मॉन्साई बायो-मेडिकल वेस्ट कंपनीचे कर्मचारी दररोज कचरा संकलन करत आहे. तीन दिवसात तीन टन कचरा

जळगाव शहरातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील सिव्हिल रुग्णालयातील कोविड सेंटरमधून सर्वाधिक मेडिकल वेस्ट 450 किलो कचरा निघत आहे. सिव्हीलमधून "मेडिकल वेस्ट' कचरा हा वर्गीकरण करून देत जात नसून त्यात शिळे अन्न आदी सर्व प्रकार टाकला जात आहे. त्यात 10 ते 13 जून दरम्यान दररोज एक टन प्रमाणे तीन दिवसात 3 टन "मेडिकल वेस्ट' कचरा सिव्हिल मधून वर्गीकरण करून न निघता संकलित झाला. जिल्ह्यात सर्वच तालुक्‍यात सेंटर

जळगाव शहरातील जिल्हा रुग्णालय, गणपती हॉस्पिटल, गोल्डसिटी हॉस्पिटल व महापालिकेचे क्वारंटाईन सेंटर तसेच डॉ. उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालय ही कोविड रुग्णालये तर प्रत्येक तालुक्‍यात कोविड सेंटर असताना केवळ सहा सेंटरमधून कोविडचा "मेडिकल वेस्ट' कचरा संकलन केला जातो. त्यामुळे इतर कोविड सेंटरचा "मेडिकल वेस्ट' कचरा कुठे जातो, तो कुठे फेकला जातो, नष्ट होतो का, असे अनेक प्रश्‍न आता निर्माण झाले आहे. दररोज सरासरी निघणारा मेडिकल वेस्ट

सिव्हिल हॉस्पिटल 450 किलो, डॉ. उल्हास पाटील रुग्णालय 45, भुसावळ रेल्वे रुग्णालय 55 किलो, गोल्ड सिटी 40 किलो, गणपती हॉस्पिटल 45 किलो, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय 15 किलो. सहा कोविड सेंटरमधील "मेडिकल वेस्ट' कचरा संकलन करण्याचे सहा सेंटरचे पत्र आम्हाला मिळाले आहे. त्यानुसार आम्ही सुमारे साडेसहाशे किलो मेडिकल वेस्ट कचरा संकलन करून तो नष्ट करतो. वाहनावरील चालक, हेल्पर पीपीई किट, वाहन निर्जंतुकीकरण आदी सुरक्षित काळजी आम्ही घेतो. प्रशासनाने आम्हाला इतर सेंटरचे परवानगी दिल्यास तेथील कचरा संकलन करू.

- राजीव महाजन, संचालक, "मॉनसाई' बायोमेडिकल वेस्ट.



