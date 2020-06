...अन्‌ सलूनच्या आरशांत दिसले चेहरे...कटिंग दुकानात, दाढी घरी ! 

जळगाव : "अनलॉक'च्या पहिल्या टप्प्यातील अंतिम सत्रात शासनाच्या परवानगीनंतर अखेर आज तब्बल 95 दिवसांनंतर सलून, ब्यूटी पार्लर सुरू झाले आहे अन्‌ तेथील आरशांत माणसांचे चेहरे दिसू लागले आहेत.

सलून व्यावसायिकांनी सूचनांचे पालन करीत मास्क, संपूर्ण कीटसह सुरक्षेची पुरेपूर काळजी घेत व्यवसाय सुरू केला. दरम्यान, कोणत्याही प्रकारची दरवाढ न करता जुन्या दराने कटिंग करत असल्याची माहिती रमेश हेअर कटिंग सलूनचे संचालक विजयेंद्र क्षीरसागर यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली.

कटिंग दुकानात दाढी घरी

आजपासून जिल्ह्यातील सलून, ब्यूटी पार्लर कंटेन्मेंट झोन वगळता इतर क्षेत्रात सुरू करण्यास जिल्हा प्रशासनाने परवानगी दिली आहे. नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. केस कापणे, केस रंगवणे, व्हॅक्‍सिंग, थ्रेडिंग याच कामांना परवानगी देण्यात आली असून, दाढी व त्वचेसंबधित काम करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्राहकाला कटिंग दुकानात व दाढी घरीच करावी लागणार आहे. कटिंगच्या दरात तफावत

लॉकडाउननंतर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून घ्याव्या लागणाऱ्या महागाच्या साहित्यासाठी लागणारा खर्च पाहता शहरातील काही सलून व्यावसायिकांनी कटिंगच्या दरात वाढ केली आहे, तर काहींनी मात्र आपला जुन्याच दर ठेवला असल्याने कटिंगच्या दरात तफावत निर्माण झाली आहे. यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला मात्र कात्री लागणार आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून सलून बंद होते. त्यामुळे परिवारावर उपासमारीची वेळ आली होती. आता दुकाने सुरू करण्याची परवानगी दिल्याने शासनाचे आभारी आहोत. नियमांचे पालन करून ग्राहकांच्या सुरक्षेची काळजी घेऊन सुरक्षित अंतर राखून कटिंग करत आहे.

विजयेंद्र क्षीरसागर, व्यावसायिक



तब्बल तीन महिने सलून बंद होते. हा काळ अत्यंत संकटाचा होता. आजपासून दुकान सुरू केले आहे. सॅनिटायझर, उपकरणांसाठी डेटॉल व जंतुनाशक, "यूज ऍण्ड थ्रो' कापड, स्वत:साठी ग्लोव्हज, मास्क, फेसशिल्ड, कीट आदी सर्व संरक्षक साहित्य वापरतोय.

सुनील सोनवणे, व्यावसायिक सलून दुकाने तीन महिन्यांपासून बंद असल्याने कटिंगसाठी मोठी समस्या येत होती. आज सलून सुरू झाल्यामुळे कटिंगसाठी दुकानात आलो आहे. सलून दुकानात कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर योग्य प्रतिबंधात्मक सोयीसुविधांसह आवश्‍यक काळजी घेतली जात आहे.

क्रिष्णा ठाकूर, ग्राहक



