नाइट लॅंडिंग'च्या एका परवानगीसाठी अडले घोडे.. लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा अपुरा ! 

जळगाव : "लॉकडाउन'च्या पार्श्‍वभूमीवर बंद असलेली जळगाव-अहमदाबाद विमानसेवा तब्बल 70 दिवसांनंतर पुन्हा सुरू झाली. ट्रू-जेट कंपनीतर्फे मुंबईतही विमानसेवेची तयारी आहे. मात्र, मुंबई विमानतळावर "स्लॉट' मिळत नसल्याने मुंबईची सेवा तूर्त बंद आहे. जळगावला "नाइट लॅंडिंग'चीही तयारी ट्रू-जेट कंपनीने दर्शविली आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्‍यक बाबींसाठी लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा कमी पडत असल्याचे चित्र आहे. जळगाव विमानतळावर ज्याप्रमाणे "डे लॅंडिंग'ची सोय आहे, तशीच सोय रात्रीसाठीही करण्यात आली आहे. लांब अंतरावरचे प्रकाशझोत, "रन-वे'वरील प्रकाशझोत, सिग्नल यंत्रणा, धावपट्टीवर रात्रीच्या वेळी प्राणी येऊ नये, यासाठी केलेली सुरक्षा यंत्रणा सज्ज आहे. "एअरपोर्ट ऍथॉरिटी'ला नाइट लॅंडिंगसाठीचा परवाना मिळाला आहे, परंतु एअरलाइन्सला "नाईट रन-वे'चा परवाना मिळणे बाकी आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार उन्मेष पाटील, खासदार रक्षा खडसे यांच्या पाठपुराव्याने एअर लाईन्सला या परवान्यासह इतर परवाने मिळू शकतात. मात्र, त्यांनी त्याचा पाठपुरावा करावा, अशी मागणी होत आहे. विमानतळ प्राधिकरण व ट्रू-जेट कंपनीला नाइट लॅंडिंगसाठी आवश्‍यक त्या परवानग्या मिळवून दिल्या आहे. एअर लाइन्सची परवानगी बाकी आहे. त्यासाठी ट्रू-जेट प्रयत्न करीत आहे. अडचण असल्यास त्यांनी मला सांगावे मी पाठपुरावा करेन.

- खासदार उन्मेष पाटील



