एकाच कुटूंबातील उच्चशिक्षित बनले कोरोनाग्रस्तांचे ‘बेड साइड असिस्टंट’ 

जळगाव : कोरोनामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. जनसामान्यांमध्ये कोरोनाची प्रचंड भीती दिसून येत आहे. कोरोना रुग्णांना समाजाकडून सन्मानाची वागणूक नाकारल्याची अनेक उदाहरणे समोर येत आहे. या कठीण काळामध्ये अनेक जण कोरोना रुग्णांची सेवा करून समाजासमोर आदर्श ठेवत आहेत. असेच एक शहरातील कुटुंबच कोरोना रुग्णांची सेवा करत आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून जळगाव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथील कोरोनाबाधित रुग्णांची सेवा करण्यासाठी ३० बेड साइड असिस्टंट यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यात एकाच परिवारातील चार कोरोना योद्ध्यांची निवड झाली. मामा विजयेंद्र वासुदेव पालवे (एम. ए., मानसशास्त्र, नांदगाव, बोदवड), जावई योगेश बाळकृष्ण सोनोने (तालसवाडा-एम.ए. बीएड् इंग्रजी), त्यांची पत्नी प्रिया विरेंद्र वाघ (एएनएम) व विजय पालवे यांची दुसरी भाची प्रतीक्षा विरेंद्र वाघ, शेलापूर (हॉटेल मॅनेजमेंट) हे चारही जण कोरोना रुग्णांची सेवा करत आहेत.

प्रिया व योगेश यांना दोन वर्षाचा ‘प्रिन्स’ नावाचा मुलगा तर विजयेंद्र यांना दोन महिन्यांची 'विहारा' नावाची मुलगी आहे. या लहान मुलांना घरच्या मंडळींकडे सोपवून कोरोनारुग्णांच्या सेवेत आपले योगदान देत आहेत. भावूक क्षण

‘बेड साइड असिस्टंट’ म्हणून काम करीत असताना रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकाकडून विविध प्रकारचे अनुभव या चौघांना येतात. वेळोवेळी वैयक्तिक काळजी, मानसिक आधार या गोष्टी केल्यामुळे रुग्ण समाधान व्यक्त करतात. आशीर्वाद देऊन आभार मानतात. हे क्षण खूप भावूक असतात, असे विजय पालवे यांनी सांगितले. नम्रपणे पैसे नाकारतो

रुग्णाकडे विशेष लक्ष द्यावे, यासाठी रुग्णांचे काही नातेवाइक ‘बेड साइट असिस्टंट’ यांना पैसे देऊ करतात. तेव्हा आम्ही ते पैसे नम्रपणे नाकारतो, असे योगेश सोनोने यांनी सांगितले. मुलांना घरी ठेवून जोडप्याची रुग्णसेवा

कुठलाही रुग्ण आमच्या जवळचा किंवा दूरचा नाही सर्व सारखे आहे, अशी भावना मनात ठेवून हा रुग्ण आमच्या परिवारापैकी एक सदस्य आहे, या हेतूने हे चौघे जण काम करतात. योगेश आणि प्रिया हे जोडपे आपल्या प्रिन्स नावाच्या मुलाला घरी ठेवून रुग्णांच्या सेवेसाठी रुग्णालयात दाखल होतात. सुरवातीला भीती वाटायची मात्र आता अंगवळणी पडले आहे, असे प्रिया आणि प्रतीक्षा यांनी मान्य केले. हे चौघे जण सध्या शहरातील एकाच घरामध्ये राहत असून, घरी मात्र खेळीमेळीचे वातावरण असते. कोरोना रुग्णांना प्रेम आणि सहानुभूतीची गरज असते. हे चौघेजण मनापासून कोरोना रुग्णांची सेवा करत आहेत. समाजाने सुद्धा यांच्याकडून आदर्श घ्यावा. शेवटी आपल्याला लढा आजाराशी द्यायचा आहे रुग्णाशी नाही. संपादन- भूषण श्रीखंडे



