जळगाव जिल्ह्यात आणखी 29 कोरोना बाधित रुग्ण आढळले 

जळगाव ः कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून भडगाव, नशीराबाद, चोपडा, सावदा, भुसावळ, जळगाव येथील 149 कोरोना संशयित व्यक्तींचे तपासणी अहवाल नुकताच प्राप्त झाले. अहवालात 120 अहवाल निगेटिव्ह आले आहे तर 29 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. वैद्यकीय प्रयोग शाळेत तपासणी केलेल्या अहवालात पॉझिटिव्ह आढळलेल्या व्यक्तीमध्ये भडगावचे चार, चोपडा, सावदा, भुसावळ, उमाळा, विटनेर येथील प्रत्येकी एक तर जळगाव शहरातील जखनीनगर, तांबापुरा, सलार नगर व इतर भागातील वीस व्यक्तींचा समावेश आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील रुग्णसंख्या 557

जळगाव जिल्ह्यात आतापर्यंत कोरोना बाधित रूग्णांची संख्या 557 झाली आहे. यात सकाळी जळगाव, जामनेर, पहूर, रावेर येथील 22 अहवालात 17 अहवाल निगेटिव्ह तर 5 अहवाल पॉझिटिव्ह होते. पॉझिटिव्ह आढळलेल्या व्यक्तीमध्ये पहूर येथील दोन व्यक्तींचा तर जळगाव, जामनेर व रावेर येथील प्रत्येकी एका व्यक्तीचा समावेश आहे.

