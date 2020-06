आठ अधिकारी करणार आता कोरोना बाधितांची मदत !

जळगाव : जिल्हा रुग्णालय व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, डॉ. उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल होणाऱ्या "कोरोना'बाधित रुग्णांवर तातडीने उपचार करण्यासाठी त्यांच्या मदतीला आणखी आठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी केली आहे. या अधिकाऱ्यांवर आता बाधित, संशयित रुग्णांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी वेळेवर रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देणे, रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी विलंब न होऊ देणे, आवश्‍यकतेप्रमाणे बेड्‌स उपलब्ध करून देणे, आयसीयूमध्ये दाखल असणाऱ्या व क्रिटिकल असणाऱ्या रुग्णांच्या प्रकृतीवर बारकाईने लक्ष ठेवणे, यासाठी संबंधित हॉस्पिटलच्या ठिकाणी अधिकचे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे अशी जबाबदारी असेल. नियुक्ती केले अधिकारी असे

कृषी उपसंचालक अनिल भोकरे, जिल्हा विधी अधिकारी ऍड. हारूल देवरे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी बी. जे. पाटील, सहाय्यक समाज कल्याण आयुक्त योगेश पाटील, राज्य कर अधिकारी (जीएसटी) ज्ञानेश्‍वर वाघ, राज्य कर निरीक्षक राहुल पाटील, विक्रीकर निरीक्षक डॉ. बाळकृष्ण खैरनार (जीएसटी), राज्य कर अधिकारी वीरभद्र बेंडके, राज्य कर अधिकारी नरेंद्र निकुंभ (जीएसटी).

Web Title: marathi news jalgaon Appointment of eight officers to assist the "Corona" victims