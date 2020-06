नागरिक तक्रार करणार नाहीत, याची दक्षता घ्या : पालकमंत्र्यांची तंबी 

जळगाव : प्रशासनाने नगरसेवक व नागरिकांच्या तक्रारी येणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी, अशी तंबी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज महापालिका प्रशासनाला दिली. शहरात "कोरोना'चा संसर्ग वाढू नये यासाठी कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंग करण्यासोबतच सर्वेक्षणाचे काम मिशनमोडवर करावे, असे निर्देश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले. जळगाव शहरात सुरू असलेल्या विकासकामांचा आढावा घेऊन दर्जेदार काम करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. पालकमंत्री पाटील यांनी आयुक्त सतीश कुलकर्णी, उपायुक्त संतोष वावडे यांच्या सोबत आढावा बैठक घेतली. विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन, माजी महापौर नितीन लढ्ढा, महानगरप्रमुख शरद तायडे, नगरसेवक गणेश सोनवणे, मनोज चौधरी आदी उपस्थित होते. सर्वप्रथम जळगाव शहरातील कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनेबाबत महापालिका प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या कामकाजाविषयी माहिती पालकमंत्री पाटील यांनी आयुक्तांकडून घेतली.



कंटेन्मेंट झोन जाहीर केलेल्या भागात सोशल डिस्टन्सिंग व मास्कचा वापर तसेच निर्जंतुकीकरणासाठी आवश्‍यक ती खबरदारी घेण्याची सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिली. ज्या भागात रुग्ण आढळून आले, त्या भागांमध्ये तातडीने सर्वेक्षण करून कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंग वाढविण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच जळगाव शहरात सुरू असलेल्या अमृत योजनेच्या कामासोबतच विविध कामांचा आढावाही पालकमंत्र्यांनी घेतला. जळगाव शहरातील सर्व प्रभागाचे नगरसेवक त्यांच्या अडी-अडचणी प्रशासनाकडे सांगत असतील तर त्यात कुठलाही पक्षपात न करता या अडचणी सोडवाव्यात, माझ्याकडे महापालिका प्रशासनाबाबत तक्रारी येणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी, अशी तंबीही बैठकीत दिली.



