Breaking :नियम व अटीवर... सोमवार पासून शहरातील मार्केट उघडणार !

जळगाव ः जळगाव शहरातील व्यापारी संकुले चार महिन्यांपासून बंद असून त्यातील दुकाने सुरू करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी व्यापारी करत होते. त्यानुसार त्यांनी आक्रमक पवित्र्यात घेतला होता. त्याबाबत आज पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व जिल्हाधिकाऱ्यांची झालेल्या बैठकीत

फिजिकल डिस्टन्सिंग तसेच सुरक्षित नियम व अटी वर तसेच ग्राहकाला दुकानावर न बोलवता घरपोच माल देण्याच्या नियमावर सोमवार पासून शहरातील मार्केट उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सविस्तर शासकीय आदेश उद्या शनिवारी आहे. गेल्या चार महिन्यापासून कोरोना विषाणूच्या पाश्‍वर्भूमीर देशात लॉकडाऊन सुरू होते. त्यानंतर अनलॉक नुसार अनेक व्यवसाय शासनाने सुरू करण्याची परवानगी देत अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. परंतु व्यापारी संकुलातील व्यवसायिकांना दुकाने उघडण्याची परवानगी देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने व्यापाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रता घेतल्यानंतर आज पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. यात जिल्हाधिकारी यांच्यासह महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

केवळ चार तास मार्केट उघडणार

शहरात सुमारे ३५ व्यापारी संकुले असून हे संकुले उघडण्यासाठी चार तासाची वेळ दिली आहे. दुपारी १२ ते ४ पर्यंत व्यापाऱ्यांनी दुकाने उघडून व्यवसाय करायचा आहे. त्यात ग्राहकांना दुकानात न बोलवता त्यांची ऑर्डर घेऊन घरपोच माल देण्याची सुविधा करावी. तसेच दुकानात फिजीकल व सुरक्षितत उपाय योजना देखील व्यापाऱयांना कराव्या लागणार आहे. सम-विषम तारखेनुसार दुकाने सुरू राहतील

शहरातील व्यापारी संकुले सोमवार पासून उघडणार आहे. त्यात फुले मार्केट, गांधी मार्केट, जुने व नवे बि. जे.मार्केट, आंबडेकर मार्केट आदी शहरातील मार्केट सोमवार पासून उघडले जाणार आहे. परंतू संकुलातील दुकाने सम-विषम तारखेनुसार उघडली जाणार आहे.

