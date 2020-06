नालेसफाईचा दावा; गाळ तसाच पडून 

जळगाव : शहरात पाच मुख्य नाले असून, त्यांची लांबी 21 किलोमीटर आहे. तर 75 उपनाले आहेत. महापालिकेने यंदा महिनाभरापूर्वी शहरातील मुख्य व उपनाल्यांची सफाई मोहीम सुरू केली. परंतु हे काम संथगतीने सुरू आहे. हे काम मेपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असताना अद्यापही नालेसफाई सुरूच आहे. त्यातही जेथे सफाई झाली, त्या नाल्यांचा गाळ तसाच पडून आहे. दरम्यान, मुख्य नालेसफाईचे 75 टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे.

पावसाळ्यापूर्वी आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत जिल्हाधिकारी तसेच आयुक्तांकडे बैठक झाली होती. त्यात नाले सफाईच्या कामाचा आराखडा आरोग्य विभागाला सांगितला होता. त्यानुसार महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने महिनाभराचा नालेसफाई मोहिमेचा आराखडा तयार केला होता. मोहिमेनुसार काम सुरू झाले. परंतु महिना उलटून देखील सफाईचे काम पूर्ण झालेले नाही. नाले उद्दिष्टे अद्याप दूर

महापालिकेतील नेत्यांनी नालेसफाईचे काम योग्य पद्धतीने सुरू असल्याचा निर्वाळा दिला असला तरी प्रशासनाने मात्र नालेसफाईचे उद्दिष्ट्य अद्याप गाठलेले दिसत नाही. पाच मुख्य नाल्यांपैकी काही नाल्यांची सफाई करण्यात आली आहे. महापालिकेतर्फे नालेसफाईचे काम दोन विभागांकडे देण्यात आले आहे. मोठ्या नाल्यांचे प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली मक्तेदाराच्या माध्यमातून काम केले जाणार आहे. तर गटारांसह लहान नाल्यांची सफाई आरोग्य विभागामार्फत करण्यात येत आहे. मोठ्या नाल्यांची सफाई जेसीबी यंत्रांद्वारे करण्यात येत आहे. शहरात 75 उपनाले

शहरातील उपनाले तसेच गटारांची स्वच्छता करण्याचे काम आरोग्य विभागातर्फे सुरू आहे. लहान नाले व गटारी या आरोग्य विभागाच्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून स्वच्छ केल्या जात आहे. आतापर्यंत उपनाल्यांचे 90 टक्के काम झाले आहे. असे आहेत शहरातील मुख्य नाले

- शिवाजी उद्यान स्मशानभूमी ते ममुराबाद रोड व्हाया शिवाजीनगर स्मशानभूमीपर्यंत

- मानराज मोटर्स ते म्हाडा, म्हाडे ते खेडीपर्यंत

- मेहरुण एमडीएस कॉलनी ते इकबाल कॉलनी

- समतानगर ते पिंप्राळा, पिंप्राळा ते दीपक फूड

- रामदास कॉलनी ते सुरत रेल्वेगेट



