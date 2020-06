"सम-विषम' नियमाबाबत अनेक दुकानदारांमध्ये संभ्रम 

जळगाव : "कोरोना'च्या पार्श्‍वभूमीवर तब्बल दोन महिन्यांपासून शहरातील दुकाने बंद होती. महापालिकेचे आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांच्या आदेशानुसार सम-विषम तारखांनुसार दुकाने सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. परंतु बहुतांश दुकानदारांमध्ये या नियमाबाबत संभ्रमावस्था पाहावयास मिळाली. त्यात अनेकांनी थेट दुकाने उघडली, तर काही जण दुकान उघडण्याच्या तयारीत असताना द्विधा मन:स्थितीमुळे ओट्यावरच ठाण मांडून होते. दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर तब्बल 75 दिवसानंतर बाजारपेठेत गर्दी उसळल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. दोन महिन्यांपासून बंद असलेली दुकाने आज उघडण्यास परवानगी दिल्याने नागरिक मोठ्या संख्येने खरेदीसाठी घराबाहेर पडले होते. परिणामी, मुख्य रस्त्यांवरील बाजार गर्दीने फुलून गेले. यात बहुतांश नागरिकांनी तोंडाला मास्क न लावल्याने प्रशासनाच्या आदेशाची पायमल्ली होत असल्याचे जाणवले. दुकानदारांमध्ये संभ्रम

सम-विषम नियमाबाबत संभ्रमावस्था असल्याने अनेक दुकानदार एकमेकांना विचारपूस करीत होते. तर काहींनी थेट दुकान उघडून साफसफाईला सुरवात केली. काहींनी आळीपाळीने दुकाने उघडी करून त्या ठिकाणी प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन म्हणून ग्राहकांना "फिजिकल डिस्टन्सिंग', सॅनिटायझर, तोंडाला मास्क आदी प्रकारची काळजी दुकानदारांकडून घेतली जात आहे. काही दुकानांवर तोबा गर्दी

दुकाने उघडल्याने ग्राहकांनी वस्तू घेण्यासाठी मोठी गर्दी केली होती. काही दुकानांमध्ये नियमांचे पालन न करताच ग्राहक विनामास्क घोळका करून दुकानात उभे असलेले दिसून आले. याकडेही प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. लहान संकुले उघडण्याची परवानगी द्या

शहरातील "नाथप्लाझा' व्यापारी संकुलात 35 दुकाने आहेत. त्यापैकी केवळ दहा ते बारा दुकाने सुरू असूनही आयुक्‍तांनी दिलेल्या आदेशात संकुल बंदच ठेवण्याच्या सूचना महापालिकेकडून देण्यात आल्याने येथील दुकानदारांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. व्यापारी संकुलात ग्राहकांना येण्या-जाण्यास मोकळी जागा उपलब्ध असूनही महापालिकेने संकुल बंद ठेवण्याचे आदेश दिले असल्याने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी संकुलाची पाहणी करून दुकाने सुरू करण्याची परवानगी देण्याची मागणी येथील काही दुकानदारांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केली. गेल्या दोन महिन्यांपासून दुकाने बंद आहेत. शासनाने आतातरी दुकाने उघडण्याची परवानगी द्यावी, आम्ही शासनाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून प्रशासनास सहकार्य करू. दुकाने बंद असल्याने व्यापाऱ्यांची उधारी, वीजबिल, कामगारांचे पगारही थकले आहेत. संकुलातील दुकानेही सम-विषम तारखांप्रमाणे सुरू करण्याची परवानगी मिळावी.

- नितीन बाविस्कर, दुकानदार, नाथप्लाझा संकुल गेल्या दोन महिन्यांपासून दुकान बंद होते. शालेयपयोगी वस्तूंच्या खरेदीसाठी पालकांचे हाल होत असल्याने आज पालकांनी दुकानातून लागणारे साहित्य खरेदी करून समाधान व्यक्त केले. दुकानात शासनाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे.

- अनंत वाणी, वृंदा बुक डेपो, जळगाव.



