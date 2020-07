कोरोना पॉझिटीव्ह मृतदेह नातेवाईकांना देऊ नये ; जिल्हाधिकारी राऊत

जळगाव ः सध्या कोव्हिड-19 या विषाणूमुळे पसरत असलेल्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर या विषाणूने बाधित होऊन मृत्यू पावलेल्यस व्यक्तींच्या मृतदेहाची हाताळणी करण्याबाबत शासनाने सूचना जाहीर केल्या आहे . जर रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास शासकीय रुग्णालय, खासगी रुग्णालयांनी तेा मृतदेह संबंधितांच्या नातेवाइकांना न देता संबंधित पालिका, महापालिकेच्या संबंधितांकडून द्यावा. अन्यथा कारवाईचा इशारा जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिला आहे. जळगाव जिल्ह्यातील कोणत्याही शासकीय, खाजगी रुग्णालयात दाखल असलेल्या व्यक्तीचा कोव्हिड विषाणूने बाधित होऊन मृत्यू झाल्यास, तसेच कोव्हिड संशयित रुग्ण/व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याचा मृतदेह कोणत्याही परिस्थितीत परस्पर रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात न देता संबंधित रुग्णालय ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात येते, त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ताब्यात देण्याची कार्यवाही करावयाची आहे. शासकीय, खाजगी रुग्णालयात मयत झालेल्या व्यक्तीच्या मृतदेहाच्या अंत्यविधीचा खर्च संबंधित रुग्णालय ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात येत असेल त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून करावा. पॉझिटिव्ह बाधित/संशयित मृतदेह हाताळण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

संपादन- भूषण श्रीखंडे

