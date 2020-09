जळगाव जिल्ह्यात ‘कोरोना’चा उद्रेक;  दोन दिवसांत साडेतेराशे नवीन रुग्ण 

जळगाव : जिल्ह्यात ‘कोरोना’चा उद्रेक सुरूच आहे. मंगळवारी व बुधवारी अशा दोन दिवसांत प्राप्त अहवालांत सुमारे साडेतेराशे रुग्ण नव्याने आढळून आले आहेत, तर अकराशेपेक्षा अधिक रुग्ण दोन दिवसांत बरेही झाले आहेत. जिल्ह्यातील एकूण रुग्णसंख्या २९ हजारांच्या टप्प्यात आहे, तर बरे झालेल्यांचा आकडाही २१ हजारांजवळ पोहोचला आहे. दोन दिवसांतील १८ रुग्णांच्या मृत्यूने बळींची संख्या ८३१ झाली आहे. जळगाव जिल्ह्यात ‘कोरोना’चा विळखा अधिकच घट्ट होत आहे. जळगाव शहरातील स्थिती अत्यंत वाईट असून, दररोज दीडशे ते दोनशे रुग्ण वाढत आहेत. दुसरीकडे ग्रामीण भागातही ‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. मंगळवारच्या ५४१ नव्या बाधितांनंतर आज तब्बल ८०१ नवे रुग्ण आढळल्याने एकूण रुग्णसंख्या २८ हजार ९३३ झाली आहे, तर दुसरीकडे बरे होणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढत असून, ती दिलासादायक बाब आहे. मंगळवारी आणि बुधवारी, अशा दोन्ही दिवसांत ११०० रुग्ण बरे झाल्याने हा आकडा २० हजार ८३० झाला आहे. बुधवारी प्राप्त अहवालानुसार, गेल्या २४ तासांत नऊ जणांचा मृत्यू झाला. त्यात ४९ वर्षीय रुग्णाव्यतिरिक्त इतर सर्व रुग्ण ५० वर्षांवरील आहेत. धरणगाव तेराशेच्या टप्प्यात

धरणगाव : तालुक्यात ऑगस्टमध्ये सुमारे आठशे रुग्णांची वाढ होऊन एकूण रुग्णसंख्या १२९९ झाली आहे. पैकी १०४२ रुग्ण बरे झाले आहेत, तर ४० रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. असे आढळले रुग्ण

जळगाव शहर- १९३, जळगाव ग्रामीण- ३८, भुसावळ- ६९, अमळनेर- ५१, चोपडा- ८२, पाचोरा- ८, भडगाव- ६, धरणगाव- २१, यावल- २०, एरंडोल- १२८, जामनेर- ६२, रावेर- २०, पारोळा- १७, चाळीसगाव- ५४, मुक्ताईनगर- २, बोदवड- २२, अन्य जिल्ह्यांतील- ८. संपादन- भूषण श्रीखंडे

