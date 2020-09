जळगाव : जिल्ह्यात दिवसेंदिवस ऑक्सिजनची गरज असणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. असे असले तरी जादा ऑक्सिजन काेणी वापरू नये त्यादृष्टीने नियोजन केले जात आहे. खासगी रुग्णालयात दाखल असलेले रुग्ण त्यांना लागणार ऑक्सिजन याची गणित करूनच संबंधित खासगी रुग्णालयात ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जात आहे. यामुळे ऑक्सिजनचा गैरवापरास आळा बसणार आहे. जर असे प्रकार आढळले तर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिला आहे. जिल्ह्यात पूर्वी ऑक्‍सिजन बेडची संख्या कमी होती. आता ती संख्या वाढली. नंतर ऑक्सिजनचा पूरवठा कमी होवू लागला कारण ऑक्सीजनचे गरज असलेले रुग्ण वाढत आहेत. यामुळे ऑक्सिजनचा तुटवडा भासणार नाही याची व्यवस्था करण्यात आली. दररोज एक गाडीभर ऑक्सिजन लिक्वीड स्वरूपात येत आहे. यामुळे जिल्ह्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा नाही.

दररोज कोणत्या हॉस्पिटलला किती ऑक्सिजनची गरज असलेले रुग्ण दाखल आहेत. त्याचा आढावा घेवून आठवडाभर पुरेल एवढा ऑक्सिजन त्यांना पुरवठा होतो. रुग्ण कमी झाले तर ऑक्सिजन शिल्लक राहील, वाढले तर आणखी लागेल. यासाठी एक यंत्रणाच यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कार्यान्वित केली आहे. ती रोज रुग्ण संख्या, लागणारा आॅक्सीजन, शिल्लक ऑक्सिजन याचे गणित मांडून ऑक्सिजन सिलिंडर पुरवते. गणित ठरलेले..

सर्वसाधारण कक्षातील रुग्णाला सात लीटर ऑक्सिजन प्रतीमिनीट लागते. अतीदक्षता कक्षातील रुग्णालयात १३ लीटर प्रतिमिनिट याप्रमाणे ऑक्सिजनचे प्रमाण ठरलेले आहे. त्याप्रमाणे ऑक्सिजनचा पुरवठा होतो. जर रुग्णाला गरजेपेक्षा अधिकचा पुरवठा होत नाही ना याचीही खात्री केली जात आहे. संपादन ः राजेश सोनवणे

