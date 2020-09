ना लाकडं, ना गोवऱ्या; कोरोना बाधित मृतदेहाच्या नशिबी नरकयातना ! 

जळगाव : कोरोनाबाधिताचा मृत्यू झाल्यानंतर त्या मृतदेहावर शास्त्रीय पद्धतीने अंत्यसंस्कार करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची असताना सोमवारी एका महिलेच्या मृत्यूनंतर तिचा वैकुंठाचा प्रवास नरकयातना देणारा ठरला. मृतदेह स्मशानभूमीत पोहोचल्यावर तेथे लाकडे, गोवऱ्या अथवा कोणत्याही प्रकारची सुविधा नव्हती, अशी तक्रार संबंधित महिलेच्या नातलगांनी केली आहे. याबाबत महापालिका अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आल्याचाही त्यांचा दावा आहे. कोरोनाचा संसर्ग जसा वाढतोय, तशी मृत्यूची संख्याही वाढत आहे. जळगाव शहरात दररोज तीन-चारच्या संख्येत मृत्यू होत असून, त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा हतबल झाली आहे. कोरोनाबाधित रुग्णाच्या मृत्यूनंतर अंत्यसंस्काराच्या वेळी होणाऱ्या गर्दीचा मुद्दा गंभीर बनल्यानंतर अंत्यविधीची पद्धती निश्‍चित करण्यात आली आणि त्यासाठी काही निर्बंध घालण्यात आले. स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी

बाधित रुग्ण ज्या ठिकाणचा रहिवासी असेल, त्या स्थानिक संस्थेवर अंत्यसंस्काराची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. शहरातील मृत्यू असल्यास कोरोनाग्रस्त मृताच्या अंत्यविधी महापालिकेने शास्त्रीय पद्धतीनुसार करणे अपेक्षित आहे. मात्र, बऱ्याचदा तसे होताना दिसत नाही. मृतदेहावर पीपीई किट घातलेले कर्मचारी अंत्यसंस्कार तर करतात. मात्र, मृतदेह जाळण्यासाठी लागणारी लाकडे, गोवऱ्या आदी साहित्य उपलब्ध होत नसल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. पिंप्राळ्यातील मृतदेहाची हेळसांड

पिंप्राळ्यातील एका महिलेचा आज सकाळी कोरोनामुळे मृत्यू झाला. तिचा मृतदेह नेरी नाका स्मशानभूमीत नेला असता, तेथे लाकडे, गोवऱ्या, डिझेल आदी कुठल्याही साहित्याची उपलब्धता नव्हती. याबाबत महापालिकेतील अधिकारी, काही नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांशी मृताच्या नातलगांनी संपर्क केला. मात्र, ही जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्यापलीकडे त्यांनी काही केले नाही, असा अनुभव आल्याचे सांगण्यात आले. मरणानंतरही मृतदेहाला कसे नरकयातनांमधून जावे लागते, हे त्यातून दिसून येते.

संपादन- भूषण श्रीखंडे

