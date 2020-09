जिल्ह्यात कोरोना संसर्गाचा वेग कायम, नवे ८६७ रुग्ण बाधित 

जळगाव : जिल्ह्यात कोरोना संसर्गाचा वेग कायम आहे. आजही नव्याने ८६७ रुग्ण बाधित आढळून आले. त्यामुळे एकूण रुग्णसंख्या ३७ हजारांचा आकड्यावर पोचली आहे. तर दिवसभरात ५४१ रुग्णे बरे झाल्यानंतरही हा आकडाही २६ हजारांपेक्षा अधिक झाला आहे. आज १३ रुग्णांचा मृत्यू झाला. जळगाव जिल्ह्यात कोरोना संसर्गाची स्थिती बिकट होत आहे. दररोज आठशे- नऊशेच्या संख्येत रुग्ण वाढत असून त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेसमोर चिंतेचा विषय आहे. आजच्या नव्या ८६७ रुग्णांसह एकूण संख्या ३७ हजार ३०७ झाली असून बरे झालेल्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. आजअखेर जिल्ह्यातील २६ हजार ३८७ रुग्ण बरे झाले आहेत. गेल्या २४ तासांत १३ रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. त्यामुळे एकूण बळींचा आकडा ९४६ झाला असून हे प्रमाण २.५४ टक्के आहे. आज मृत्यू झालेल्या रुग्णांमध्ये ४३ वर्षीय तरुणासह उर्वरित सर्व रुग्ण ५० वर्षांवरील आहेत. एरंडोलला विस्फोट

शुक्रवारी प्राप्त अहवालानुसार गेल्या २४ तासात आढळून आलेल्या रुग्णांमध्ये सर्वाधिक १५५ रुग्ण एरंडोलमधून आढळून आले. हे शहर कोरोनाचा हॉटस्पॉट बनले असून शहर व तालुक्यातील एकूण रुग्णसंख्या दोन हजारांवर पोचली आहे. अन्य ठिकाणी आढळलेले रुग्ण

जळगाव शहर ८४, जळगाव ग्रामीण ४४, भुसावळ ७६, अमळनेर ५३, चोपडा ७२, पाचोरा ३३, भडगाव ३६, धरणगाव २४, यावल २३, जामनेर १६, रावेर ३७, पारोळा २३, चाळीसगाव ४७, मुक्ताईनगर १७, बोदवड १९, अन्य जिल्ह्यातील १०.

Web Title: marathi news jalgaon corona Infection is on the rise in the district and today eight hundred and sixty-seven new corona are infected