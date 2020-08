कोरोनाचा कहर सुरच…बारा जणांचा कोरोनामुळे मत्यू !

जळगाव : जिल्ह्यातील कोरोना संसर्गाचा वेग वाढतच असून आजही पुन्हा ३८५ नवे बाधित आढळून आले. एरंडोलसारख्या ठिकाणी तब्बल ७१ रुग्ण आढळून आल्याने खळबळ उडाली. गेल्या २४ तासांत पुन्हा १२ जणांचा बळी गेला अून २५२ रुग्ण बरेही झाले आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील कोरोना संसर्गाचा आलेख चढताच आहे. दररोज दोन-तीनशेच्या घरात नवे बाधित आढळून येत आहेत. आज सलग दुसऱ्या दिवशी नव्या रुग्णांच्या आकड्याने त्रिशतक पार केले. दिवसभरात ३८५ रुग्ण आढळून आल्याने एकूण रुग्णसंख्या १२हजार ७६६ झाली आहे. तर २५२ रुग्ण बरे झाल्यामुळे बरे झालेल्यांची एकूण संख्या ८ हजार ९४५ वर पोचली आहे. गेल्या २४ तासांत १२ रुग्णांचा मृत्यू झाला असून एकूण मृत्यूसंख्या ५७६ झाली आहे. मृत्यू झालेल्या रुग्णांत सर्व पन्नाशीच्या वरील वयोगटातील आहेत. असे आढळले रुग्ण

जळगाव शहर ७३, जळगाव ग्रामीण १४, अमळनेर ३८, भुसावळ १८, चोपडा ३२, पाचोरा ३२, भडगाव ७, धरणगाव ३८, यावल ४, एरंडोल ७१, जामनेर ३२, रावेर ३, पारोळा ४, चाळीसगाव १५, बोदवड १. संपादन- भूषण श्रीखंडे



