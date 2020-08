कोरोना अपडेट : जिल्ह्यात आज विक्रमी सहाशे दहा जण झाले कोरोना मुक्त

जळगाव : जिल्ह्यात कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असून गेल्या दोन दिवसापासून सातशेच्या वर बाधित आढळत होते. परंतू आज नवे कोरोना बाधित आढळण्यापेक्षा बरे झालेल्याची संख्या जास्त आली आहे. जळगाव जिल्ह्यात आज नविन ५६६ नवे बाधित आढळले आहे. तर ६१० कोरोना मुक्त होवून आपल्या घरी गेले आहे. त्यामुळे कोरोना बाधितांची एकूण रुग्णसंख्या २६ हजारांच्या ४३९ झाली आहे. जळगाव शहरातही कोरोनाचा विळखा अधिक वाढत असून आज १४३ नवे रुग्ण आढळून आले. गेल्या २४ तासांत शुक्रवारी पुन्हा नऊ रुग्णांचा बळी गेला. जळगाव जिल्ह्यात कोरोना कहर सुरू असून प्रशासनाचे सर्व प्रयत्न अपूर्ण पडत आहे. त्यामुळे दररोज विक्रमी संख्या बांधितांची येत आहे. परंतू आज नवे रुग्ण आढळून येण्याऱयांच्या संख्या पेक्षा कोरोना मुक्त होवून बरे झालेल्यांची संख्या अधिक असल्याने समाधानाची बाब आज दिसून आली. प्राप्त अहवालात आज ५६६ नवीन बाधित आढळून आल्यानंतर एकूण रुग्णसंख्या २६ हजार ४३९ झाली आहे. तर शनिवारी बरे झालेल्या संख्या ६१० रुग्णांसह बरे झालेल्यांचा आकडाही १८ हजार ६९८ झाला आहे. गेल्या २४ तासांतील नऊ बळींनी मृत्यू झालेल्यांची संख्या ७९८ झाली आहे. दिवसभरात मृत्यू झालेल्या रुग्णांमध्ये सर्व रुग्ण पन्नस वर्षावरील आहे. जळगावात उद्रेक सुरूच

जळगाव शहरात कोरोनाचा विस्फोट सुरूच आहे. दिवसभरात तब्बल १४३ रुग्ण आढळून आले असून, ही एका दिवसातील सर्वाधिक संख्या आहे. जिल्ह्यात इतर ठिकाणी आढळलेले रुग्ण : जळगाव ग्रामीण ४६, भुसावळ ३०, अमळनेर ७४, चोपडा ५१, पाचोरा १०, भडगाव ३६, धरणगाव २४, यावल २३, एरंडोल-सात, जामनेर ४१, रावेर १६, पारोळा २७, चाळीसगाव १८, मुकताईनगर- १०, बोदवड-पाच.



Web Title: marathi news jalgaon corona patient there are more corona survivors today than corona sufferers