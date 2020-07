बाधितांपेक्षा बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या अधिक; आज २०५ नवे रुग्ण ! 

जळगाव : जिल्ह्यात कोरोना संसर्गाचा प्रकोप सुरुच असताना आज पुन्हा एकदा दिवसभरात बाधित रुग्णांपेक्षा बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या अधिक होती. मंगळवारी २०५ नवे रुग्ण आढळून आले, तर २३१ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. एकूण बाधितांचा जिल्ह्यातील आकडा १० हजार २४९वर पोचला असून बरे होणाऱ्यांची संख्याही ६ हजार ७३६ झाली आहे. जळगाव जिल्ह्यात जुलै महिन्यात तब्बल सहा हजारांपेक्षा अधिक रुग्ण वाढून हा आकडा जुलै महिना संपायच्या आधी दहा हजारांवर पोचला आहे. आजही दिवसभरात २०५ रुग्ण आढळून आले, त्यापैकी सर्वाधिक ६० रुग्ण जळगाव शहरातील आहेत. मात्र, शहरातील बरे होणाऱ्यांची संख्या सलग दुसऱ्या दिवशी बाधितांपेक्षा अधिक म्हणजे ६१ होती. जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत ३०३२ रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. असे आढळले रुग्ण

जळगाव शहर ६०, जळगाव ग्रामीण १८, भुसावळ २०, अमळनेर ८, चोपडा ५, पाचोरा १३, भडगाव ८, धरणगाव २५, यावल ७, एरंडोल ४, जामनेर ९, रावेर २०, पारोळा १, चाळीसगाव ६. चौघा तरुणांसह १२ जणांचा मृत्यू

मृत्यूबाबत कालचा दिवस दिलासा देणारा होता. सोमवारी दोन मृत्यू झाल्यानंतर आज पुन्हा १२ जणांचा बळी गेला. मृत्यूच्या नोंदीने आज आरोग्य यंत्रणेची चिंता वाढवली. या १२ रुग्णांमध्ये चार जण तरुण होते. २३ वर्षीय दोन युवक, ३८ वर्षीय व ४५ वर्षीय रुग्णाचा समावेश आहे. धरणगाव पाचशेच्या उंबरठ्यावर

धरणगाव : तालुक्यात कोरोनाच प्रसार वेगाने होत आहे तालुक्यातील एकूण रुग्ण संख्या 482 झालेली आहे तर आज 12 नवे रुग्ण आढळले आहेत. आज शहरी भागात नवीन 6 रुग्ण तर ग्रामीण भागात देखील 6 नवे रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या आठ दिवसांपासून दररोज रुग्ण संख्या वाढत आहे. आतापर्यंत 313 रुग्ण बरे झाले असून 29 मृत झाले. सध्या 140 उपचार घेत आहेत. संपादन- भूषण श्रीखंडे

Web Title: marathi news jalgaon corona patient umber of patients recovering is higher today 205 new patients