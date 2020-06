जिल्ह्यात आज 111 नवे बाधित... कोरोना बाधितांची संख्या तीन हजार पार 

जळगाव : जिल्ह्यात कोरोनाचा विस्फोट झाला असून दररोज रुग्णांची संख्या वाढतच आहे. जिल्ह्यात आज दिवसभरात कोरोनाचे 111 नवे रुग्ण आढळून आले असल्याने बाधितांची संख्या ही तीन हजार पार होवून 3082 इतकी झाली आहे. तसेच गेल्या चोवीस तासत 73 जण बरे झाले असून 7 जणांचा मृत्यू झाला आहे. देशासह राज्यात कोरोनाचा कहर दिवसेंदिवस वाढतच असून दररोज हजारोंच्या संख्येने रुग्ण आढळून येत असल्याने सर्वत्र भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यात देखील अशीच भयावह परस्थिती निर्माण झाली असून याठिकाणी दररोज शेकडो रुग्ण बाधित होत आहे. आज दिवसभरात जिल्ह्यात कोरोनाचे 111 नवे रुग्ण आढळून आले आहे. यामूळे जिल्ह्यातील बाधितांची संख्या ही 3082 इतकी झाली असल्याने आज जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांनी तीन हजाराचा टप्पा पार केला आहे. मृत्यूची संख्या 221 वर

जिल्ह्यातील कोरोनाबाधित बरे होणाऱ्यांचे प्रमाण राज्यात अव्वल आहे. मात्र जिल्ह्यातील मृत्यूदर आटोक्‍यात येत नसल्याने दररोज कोरोनामूळे मृत्यू होणाऱ्यांचे प्रमाण पूर्वी इतकेच आहे. आज दिवसभरात जिल्ह्यात 7 जणांचा कोरोनामूळे मृत्यू झाला असून मृत्यूंची संख्या ही 221 इतकी झाली आहे. यामध्य आज चोपडा तालुक्‍याती 75 वर्षीय महिला, भुसावळ तालुक्‍यातील 35 वर्षीय महिला, एरंडोल तालुक्‍यातील 67 वर्षीय पुरुष, धरणगाव तालुक्‍यातील 65 वर्षीय पुरुष, पारोळा तालुक्‍यातील 87 वर्षीय पुरुष तर रावेर तालुक्‍यातील 48 व 83 वर्षीय महिलेचा समावेश आहे. बरे झालेल्यांची संख्या अधिक

एकीकडे दिवसेंदिवस कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे तर दुसरीकडे बरे होणाऱ्यांचे प्रमाण देखील वाढू लागले आहे. आज दिवसभरात 73 रुग्ण बरे झाले असून आज पर्यंत 1839 इतकी रुग्ण बरे झाले आहे. यामूळे उपचार घेणाऱ्या रुग्णांपेक्षा बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या जिल्हयात सर्वाधिक आहे. असे आढळले रुग्ण

आज जळगाव शहर 55, जळगाव ग्रामीण 8, भुसावळ 17, धरणगाव 6, यावल 3, एरंडोल 8, जामनेर 3, रावेर 4, बोदवड 4 यासह पारोळा, पाचोरा व चोपडा या ठिकाणी प्रत्येकी एक रुग्ण आढळून आले आहे. शहरात एकाच घरातील 10 जण बाधित

जळगाव शहरात आज कोरोनाचे नवे 55 बाधित रुग्ण आढळून आले आहे. यामध्ये शहरातील चौघुले प्लॉट परिसरात गेल्या दोन दिवसां अगोदर एकाच घरातील 5 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले होते. त्यानंतर आज पुन्हा तयाच घरातील पाच जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने एकाच कुटूंबाधितील 10 जण बाधित आढळून आले आहे. तसेच आज शिवाजी अजिंठा लॉन्स 2, शिवाजी नगर 4, जोशी वाडा 5, शिव कॉलनी 2, जळगाव खुर्द 3 यासह उस्मानिया पार्क, गणपती नगर, खंडेराव नगर, रेणुका नगर, शनिपेठ, आदर्श नगर, विवेकानंद नगर, मोहन नगर, राधाकृष्ण कॉलनी, हरिविठ्ठल नगर 2, सेंट्रल बॅंक कॉलनी, कोळीपेठ, शाहूनगर, सुप्रिम कॉलनी, रामेश्वर कॉलनी, नवीपेठ, ईच्छादेवी चौक यासह इतर भागात पाच जण बाधित आढळून आले आहे.



