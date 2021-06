जळगाव

जळगाव : जिल्ह्यात कोरोनाचा (corona graph) उतरता आलेख सुरूच आहे. दुसऱ्या लाटेत ( corona second wave) बुधवार (ता. २३)चा दिवस मृत्यूशिवाय (Death) नोंदला गेला. दिवसभरात ४३ नव्या रुग्णांची (Patient) भर पडली, तर सुमारे १६९ रुग्ण बरेही झाले. (jalgaon district corona new patient graph down)