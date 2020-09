अरे देवा ! कोविड चाचणी करणारी शासकीय ‘लॅब’ बाधित 

जळगाव : ‘ट्रेसिंग, टेस्टिंग आणि ट्रिटमेंट’ या त्रिसूत्रीवर भर देत कोविड चाचणीचा अहवाल २४ तासांत, फारतर ४८ तासांत देण्याचे प्रशासनाचे ‘टार्गेट’ असताना ५६ तास उलटून गेल्यानंतरही अहवाल मिळत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्याबाबत विचारणा केली असता, शासकीय रुग्णालयातील कोविड चाचणी प्रयोगशाळेतील कर्मचारी ‘पॉझिटिव्ह’ आल्याने अहवालांचे काम रखडल्याचे सांगितले जात आहे. ‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव जिल्ह्यात वाढलेला नसताना मेमध्ये एकेका अहवालासाठी दोन-तीन दिवस थांबावे लागत होते. नंतर जळगावातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात प्रयोगशाळेची व्यवस्था झाली. लॅबची रोजच्या चाचण्यांची क्षमताही वाढविण्यात आली. त्यासाठी तंत्रज्ञांना प्रशिक्षण देण्यात आले आणि सध्या दररोजच्या अडीच- तीन हजारांपेक्षा अधिक चाचण्या होऊ लागल्या आहेत. नंतरच्या टप्प्यात ‘कोरोना’चा संसर्ग वाढत गेला आणि आता तो नियंत्रणाबाहेर आहे. जूनमध्ये नव्याने पदभार स्वीकारलेले जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी ‘कोरोना’ संसर्ग नियंत्रणासाठी ट्रेसिंग, टेस्टिंग व ट्रिटमेंट अशा त्रिसूत्रीची रचना करून अहवाल २४ तासांत मिळण्याची व्यवस्था केली. त्यानुसार ते मिळतही गेले. १३ जुलैपासून जिल्ह्यात ॲन्टीजेन चाचण्याही होऊ लागल्याने ‘ट्रेसिंग’ वाढले. मात्र, आता पुन्हा अहवाल उशिराने, दोन-तीन दिवसांनी मिळत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

५६ तासांपेक्षा अधिक काळ

गेल्या काही दिवसांत ‘आरटीपीसीआर’ चाचण्यांच्या अहवालांना विलंब होत असल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. त्यातच कोविड रुग्णालये, सेंटरची संख्याही वाढल्याने एकूणच स्वॅब घेणे, ते तपासणीसाठी पाठविणे व चाचणी करणे या बाबींचा यंत्रणेवर ताण पडला आहे. काही अहवाल ३१ ऑगस्टला स्वॅब घेतल्याचे असून, ते अद्याप प्राप्त नाहीत. लॅबमधील कर्मचारी बाधित

यासंदर्भात अधिक माहिती घेतली असता, शासकीय महाविद्यालय तथा जिल्हा रुग्णालयातील प्रयोगशाळेतील कर्मचारीच बाधित आढळल्याचे समोर आले आहे. आज सकाळी या कर्मचाऱ्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. त्यामुळे अहवालांच्या नोंदीचे सर्व काम रखडल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, हे कर्मचारी आज पॉझिटिव्ह आले असले, तरी काही स्वॅबचे नमुने दोन दिवसांपूर्वी घेतलेले असताना ते १ तारखेपर्यंत येणे अपेक्षित होते. तेदेखील प्राप्त न झाल्याने रुग्णांची ‘लाइन ऑफ ट्रिटमेंट’ कार्यान्वित होत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हा रुग्णालयाच्या कोविड चाचणी प्रयोगशाळेतील कर्मचारी पॉझिटिव्ह आल्यामुळे चाचणी अहवालांचा ताण वाढला आहे. पर्यायी व्यवस्था करून ही सिस्टिम तातडीने पूर्ववत करून अहवाल लवकर मिळतील, अशी व्यवस्था करण्यात येईल.

- डॉ. एन.एस. चव्हाण, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जळगाव संपादन- भूषण श्रीखंडे



