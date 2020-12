सावधान.. रुग्ण वाढले अन्‌ मृत्यूही 

जळगाव : जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून नियंत्रणात असलेला कोरोनाचा संसर्ग पुन्हा डोके वर काढू लागला आहे. चाचण्या जशा वाढल्या, तसे रुग्ण वाढत असून शुक्रवारी तर तीन जणांचा मृत्यूही झाला. जिल्ह्यातील रुग्णसंख्येने ५५ हजारांचा टप्पाही पार केला आहे.

जळगाव जिल्ह्यात अडीच महिन्यांपासून कोरोनाचा संसर्ग कमी होत असल्याने आरोग्य यंत्रणेला दिलासा होता. अर्थात, गेल्या काही दिवसांपासून चाचण्यांची संख्याही कमी झाली होती. शुक्रवारी जवळपास २४०० चाचण्यांचे अहवाल प्राप्त झाले. त्यापैकी ५६ नवे रुग्ण बाधित आढळले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील एकूण रुग्णसंख्या ५५ हजारांवर पोचली असून दिवसभरात ५१ रुग्ण बरे झाल्यानंतर बरे झालेल्यांचा आकडा ५३ हजार २८८ झाला आहे. गेल्या २४ तासांत तीन रुग्णांचा मृत्यू झाला, त्यामुळे बळींची संख्या १३१२ झाली असून मृत्यूदर २.३८ टक्क्यावर कायम आहे. यावल, मुक्ताईनगरात वाढ

यावल व मुक्ताईनगर तालुक्यात शुक्रवारी रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून आले. मुक्ताईनगरला १४ तर यावल तालुका व जळगाव शहरात प्रत्येकी १५ रुग्ण आढळून आले. चोपडा ४, भुसावळ २, जळगाव ग्रामीण, जामनेर तालुक्यात प्रत्येकी १, पारोळा तालुक्यात ३ रुग्ण आढळले. संपादन ः राजेश सोनवणे

Web Title: marathi news jalgaon coronavirus update new patient and death ratio up