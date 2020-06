मृत्यूदर रोखण्यासाठी या कमिट्या स्थापन 

जळगाव : राज्याच्या तुलनेत चौपट अधिक मृत्यूदर जळगाव जिल्ह्याचा असल्याने आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी मृत्यूदर कमी करण्यासाठी टास्क फोर्स व डेथ ऑडिट कमिटी तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज या दोन्ही कमिटी स्थापन केल्या असून टास्क फोर्सच्या अध्यक्षपदी डॉ. सुनील चौधरी, तर डेथ ऑडिटच्या अध्यक्षपदी डॉ. दीपक पाटील यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढण्यात आले आहे. देशासह राज्याचा मृत्यूदर हा 3 टक्के इतका असून त्याच्या तुलनेत जळगावचा मृत्यूदर 12 टक्‍क्‍यांवर आल्याने ही अत्यंत गंभीर बाब होती. या मृत्यूदरावर नियंत्रणासाठी आरोग्य मंत्री बुधवारी जिल्हा दौऱ्यावर होते. त्यांनी संपूर्ण जिल्ह्यातील वैद्यकीय यंत्रणेचा आढावा घेतला असता त्यांना काही उणिवा जाणवल्या. यावेळी हा मृत्यूदर कमी करण्यासाठी मुंबईच्या धर्तीवर आयएमए डॉक्‍टर, पॅरामेडिकल स्टाफ यांच्या मदतीने कोविडच्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार ही कमिटी स्थापन करण्यात आली आहे.

यामध्ये या कमिटीने अत्यवस्थ रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे, रुग्णाची प्रकृती खालावत असल्यास त्याला सोयी सुविधा असलेल्या रुग्णालयात दाखल करणे, रोज दाखल होणाऱ्या क्रिटिकल रुग्णांबाबत व्ही.सी.द्वारे अशा रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्‍टरांसोबत संवाद साधून आढावा घेणे यासह विविध जबाबदारी या कमिटीवर सोपविण्यात आली आहे. डेथ कमिटीकडून होणार मृताचे परीक्षण

जिल्ह्याचा मृत्यूदर सर्वाधिक असल्याने त्या रुग्णाचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, यासाठी डेथ ऑडिट कमिटी स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये कोरोनाबाधित व संशयितांच्या मृत्यूचे परीक्षण केले जाणार आहे. ही कमिटी मृतावर करण्यात आलेल्या उपचारांची माहिती घेऊन त्याचे निरीक्षण करेल, त्याच्या नातेवाईकांसोबत संपर्क साधून त्यांना इतर आजाराबाबतची माहिती घेईल, त्या मृताचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला त्यांच्यावर कुठल्या डॉक्‍टरांनी उपचार केले, उपचार करताना नेमक्‍या कोणत्या स्तरावर कुठे उणिवा आढळून आल्या याची माहिती घेऊन त्यावर उपाय सुचविणे हे या कमिटीचे कार्य असणार आहे. डेथ ऑडिट कमिटीतील सदस्य

डेथ ऑडिट कमिटीच्या अध्यक्ष म्हणून आयएमएचे डॉ. दीपक पाटील, सदस्य म्हणून डॉ. किरण मूठे, डॉ. धीरज चौधरी, डॉ. चंद्रय्या कांते तर सदस्य सचिव म्हणून डॉ. विजय गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. टास्क फोर्समधील सदस्य

टास्क फोर्स कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. सुनील चौधरी, सदस्य म्हणून डॉ. गौरव महाजन, डॉ. कल्पेश गांधी, डॉ. सुशील गुजर, डॉ. अभय जोशी, डॉ. नीलेश चांडक, डॉ. लीना पाटील. डॉ. पंकज बढे, डॉ. रवींद्र पाटील, डॉ. राहुल महाजन यांची, तर सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नागोजी चव्हाण याची नियुक्ती करण्यात आली आहे.



कोरोना आणि संशयित रुग्णांच्या मृत्यूबाबत आरोग्य मंत्र्यांनी नेमलेल्या कमिटीवर निवडीचे पत्र आज प्राप्त झाले. मृत झालेल्यांचे केसपेपर आणि कागदपत्र मागवून त्याचा अभ्यास करून मृत्यूचे नेमके कारण शोधले जाणार आहे. यासाठी साधारणपणे दहा- पंधरा दिवसांचा कालावधी लागणार असून निष्कर्ष काढून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अहवाल सादर केला जाणार आहे.

-डॉ. दीपक पाटील

