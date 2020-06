जळगावकरांना दिलासा...आता 24 तासांत मिळेल रुग्णाचा अहवाल 

जळगाव ः जिल्ह्यात "कोरोना'चा कहर अजिबात थांबायला तयार नाही. दिवसागणिक शेकडोच्या संख्येने रुग्ण वाढत आहेत. त्यामुळे अहवाल येण्यास उशीर लागत होता. आता मात्र रुग्णाचा अहवाल 24 तासांच्या आत मिळणे शक्‍य होईल. त्यासाठी जैन कंपनीने त्यांच्याकडे असलेले आरटीपीसीआर मशिन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास उपलब्ध करून दिले आहे. यामुळे प्रतिदिन आता शहरातील प्रयोगशाळेत चारशे रुग्णांची तपासणी होईल, अशी माहिती अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद यांनी दिली. "लॉकडाउन'मध्ये शिथिलता मिळाल्यानंतर "कोरोना'बाधित रुग्णांचा आकडा प्रचंड वेगाने वाढत आहे. जुलैत रुग्णसंख्या हजारोंच्या पटीने वाढणार असल्याचे सांगितले जाते. त्यानुसार जिल्ह्यातही आरोग्य यंत्रणा व प्रशासकीय यंत्रणेकडून रुग्णावाढीबाबत नियोजन केले जात आहे. यामध्ये आतापर्यंत कोविड रुग्णालयात 40 बेडचे आयसीयू व 150 बेडचे सेंट्रल ऑक्‍सिजनचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरीत 50 बेडचे काम तीन दिवसांत पूर्ण होईल. तसेच वाढत्या रुग्णांनुसार यंत्रसामुग्रीचा पुरेसा साठा प्रशासनाकडून केला जात आहे. जिल्ह्यात "कोरोना'चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी रुग्णांच्या संपर्कात असलेल्यांचे नमुने घेऊन त्यांचे निदान केल्यास तो कमी होण्यास मदत होईल. मशिनमुळे निदान शक्‍य

अनेक दिवस अहवाल प्रलंबित असल्याने प्रशासनाकडून प्रयोगशाळेत आणखी एक आरटीपीसीआर मशिन आवश्‍यक होते. प्रशासकीय यंत्रणा शासकीय पातळीवर व खासगी कंपन्यांसह विद्यापीठातही मशिन उपलब्ध आहे की नाही, याचा शोध घेत होती. शहरातील जैन कंपनीकडे हे मशिन असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर आरोग्य यंत्रणेने त्यांच्याशी संपर्क साधून मशिन उलब्ध करून देण्याची विनंती केली. त्यानुसार त्यांनीही तत्काळ संबंधित मशिन कोविड लॅबला उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे आता प्रतिदिन 160 ते 200 पर्यंत होणाऱ्या चाचण्या 400 पर्यंत पोहोचून रुग्णांवर लवकर निदान होईल. चाचण्या वाढीसाठी मशिनची ऑर्डर

जिल्ह्यात "कोरोना'च्या निदानासाठी अद्ययावत लॅब तयार करण्यात आली आहे. या ठिकाणी आरटीपीसीआर यासह आणखी दोन मशिनवर तपासणी होते. स्वॅब घेतल्यानंतर ते मशिनमध्ये टाकण्यासाठी ऍटोएक्‍सट्रॅक मशिन वापरले जाते. लॅबमध्ये हे मशिन आहे. परंतु आता चाचण्या वाढीसाठी आणखी मशिन आवश्‍यक असल्याने आरोग्य यंत्रणेकडून त्याची ऑर्डरही दिली आहे. प्रयोगशाळेत तज्ज्ञ डॉक्‍टर आवश्‍यक

अहवाल लवकर मिळावेत, यासाठी आता दुसरे आरटीपीसीआर मशिन प्रयोगशाळेत दाखल झाले. प्रयोगशाळेतील टेक्‍निशियन एकाचवेळी दोन मशिन ऑपरेट करून अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून देतील. परंतु हा अहवाल वाचण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्‍टर आवश्‍यक असतात. प्रयोगशाळेत केवळ एकच तज्ज्ञ डॉक्‍टर असून, त्यांच्या मदतीला आणखी एक डॉक्‍टर पाहिजे. यासंदर्भात रुग्णालय प्रशासनासोबत एका तज्ज्ञ डॉक्‍टरने संवाद साधला असून, त्यांची लवकरच नियुक्ती करण्यात येणार आहे.



Web Title: marathi news jalgaon good news Patient report will be available within 24 hours