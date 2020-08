पावसामुळे कामात व्यत्यय तरी महामार्ग चौपदरीकरण मार्चअखेर पूर्ण होणार 

जळगाव : शहरातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात पावसामुळे व्यत्यय येत आहे. कोरोना संसर्गामुळे महामार्गाच्या कामावरील कर्मचारी त्यांच्या गावी परत गेले होते. ते माघारी आल्यानंतर कामास वेग आला होता. मात्र, संततधारेने कामाची गती कमी झाली आहे. अनेक कारणांमुळे काम रखडले असले, तरी मार्च २०२१ च्या आत शहरातील चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होणार असल्याची माहिती महामार्ग प्राधिकरणातर्फे देण्यात आली. आकाशवाणी ते आयटीआय व खोटेनगर ते गुजराल पेट्रोलपंप अशा दोन ठिकाणी उड्डाणपूल होणार असल्याने वाहतुकीची कोंडी मोठ्या प्रमाणात दूर होणार आहे.

गत वर्षी शहरातील चौपदरीकरणाचे काम झांडू कंपनीने एप्रिलपासून सुरू केले. मे व जूनमध्ये अनेक ठिकाणी खोदकाम करून भराव टाकण्याचे काम झाले. नंतर झालेल्या अतिपावसामुळे व्यत्यय आला. पुन्हा डिसेंबरपासून कामास सुरवात झाली. काही ठिकाणी महामार्गाला समांतर एकेरी मार्गाचे काम झाले. प्रभात कॉलनी, गुजराल पेट्रोलपंप, दादावाडीसमोर उड्डाणपुलासाठी मोऱ्या तयार करण्याचे कामे सुरू आहेत. कोरोना संसर्गामुळे लॉकडाउन सुरू झाला. एप्रिल ते जूनपर्यंत कामगार त्यांच्या गावी परतले होते. यामुळे कामबंद होते. आता कामाने गती घेतली, तर पावसाचा व्यत्यय येत आहे. उड्डाणपुलासाठी बोगदे तयार करण्याचे काम २० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाले. पुढील कामासाठी लागणारे मटेरिअल कामाच्या ठिकाणी एकत्र केले आहे. पावसाची उघडीप मिळताच काम पुन्हा वेगात येईल. ४०० विजेच्या खांबांचा अडथळा दूर होईना

शहरातील चौपदरीकरणात चारशे ते साडेचारशे वीजखांब अडथळा ठरत आहेत. त्याबाबत वीज कंपनीकडे अनेकवेळा पत्रव्यवहारही झाला. मात्र, अद्याप वीजखांब, डीपी काढलेल्या नाहीत. ते खांब काढले, तर त्याठिकाणी कामास गती देण्यात येणार आहे. किमान खड्डे बुजवावेत

सततच्या पावसाने महामार्गासह बायपास मार्गावर अनेक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. महामार्ग प्राधिकरणाचे संबंधित कंत्राटदारास किमान खड्डे बुजविण्याचे आदेश द्यावेत, जेणे करून वाहनांना अपघात होणार नाही, अशी मागणी वाहनधारकांची आहे. संपादन राजेश सोनवणे

