वाळूचा अवैध उपसा केल्यास आता तिहेरी कारवाई होणार !

जळगाव : अवैध गौण खनिज उपशास आळा बसण्यासाठी महसूल यंत्रणेसह पोलीस, उपप्रादेशिक परिवहन विभाग मिळून कारवाई करणार असून अवैध उपसा होतांना आढळल्यास वाहनांवर तिहेरी कारवाई होणार आहे. यासंदर्भात बुधवारी निर्णय घेण्यात आला. अवैध गौण खनिज उपशाला आळा बसण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना व आढावा संदर्भात नियोजन भवन येथे महसूल, पोलीस, उपप्रादेशिक परिवहन विभागाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी अवैध गौण खनिजाचा आढावा घेण्यात येऊन उपायोजना संदर्भात चर्चा झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, पोलीस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंडे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही, अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) रवींद्र भारदे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी दीपक चव्हाण, अप्पर पोलीस अधीक्षक चंद्रकांत गवळी, सचिन गोरे यांच्यासह जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तहसीलदार उपस्थित होते. अवैध गौण खनिज विरोधात महसूल विभागातर्फे कारवाई केली जाते. मात्र आता महसूल विभागासह पोलीस, उपप्रादेशिक परिवहन विभाग यांनी देखील कारवाईत सहभागी व्हावे व जेथे अवैध उपसा, वाहतूक आढळून आले त्या ठिकाणी कारवाई करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या. ज्या ठिकाणी अवैध गौण खनिजाची वाहतूक होतांना आढळेल त्या प्रत्येक ठिकाणी तीनही विभागाने कारवाई करून व पंचनामा करून त्याची माहिती व पत्र संबंधित तहसील कार्यालयाला द्यावे व महसुली कारवाई संदर्भात कळवावे असेदेखील यावेळी सांगण्यात आले. अवैध गौण खनिज उत्खनन अथवा वाहतूक होतांना आढळल्यास महसूल विभाग दंडात्मक कारवाई सह आवश्यक कारवाई करेलच, सोबतच उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने व पोलीस विभागाकडूनही त्यांच्याशी निगडीत असणारी कारवाई या वाहनांवर केली जाणार असल्याचाही यावेळी निर्णय झाला. या बैठकीत अवैध गौण खनिजाचा आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार महसूल विभागाने 417 वाहने पकडले असून त्यांना चार कोटी 84 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यातसह या वाहनांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. यासोबतच उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने 31 वाहनांवर कारवाई केली असून पोलिसांनीही 54 वाहने पकडून तहसील कार्यालयात जमा केली आहे. संपादन- भूषण श्रीखंडे

Web Title: marathi news jalgaon Illegal extraction of sand will now lead to triple action!