अरे व्वा...जळगाव जिल्ह्यात पंधरा दिवसातच पावसाची सरासरी विस टक्के ! 

जळगाव : शहरासह जिल्ह्यात आज अखेरपर्यंत सरासरी 205 मिलिमीटर पाऊस झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. हे प्रमाणसरासरीच्या 20 टक्के आहे. जिल्ह्यातील मोठ्या धरणातही पाणीसाठा वाढला आहे. आज दिवसभर ढगाळ वातावरण होते. मात्र पाऊस पडला नाही. शेतकऱ्यांनी पेरण्यांना सुरवात केली आहे.

जिल्ह्याची पावसाची एकूण सरासरी 637.33 मिलिमीटर आहे. 130.25 मिलिमीटर पाऊस आतापर्यंत पाऊस झाला आहे. शहरात रात्री झालेल्या पावसाने अनेक ठिकाणी पाणी साचले होते. विजेच्या तारा तुटल्याने अनेक भागात रात्री वीज आलीच नाही. सकाळपासून विजेच्या तारा जोडण्याचे काम सुरू होते. जिल्ह्यात आतापर्यंत झालेला पाऊस पेरण्या योग्य असल्याने शेतकऱ्यांनी पेरण्यांना वेग घेतला आहे. आतापर्यंत 22 टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या असल्याचे कृषी विभागातर्फे सांगण्यात आले. तालुका निहाय पाऊस (24 तासातील)

जळगाव-11.30 मिलिमीटर

जामनेर--13

भुसावळ--10.50

बोदवड-0

मुक्ताईनगर-2.25

पाचोरा--52.45

भडगाव--32.35

एरंडोल--10.25

धरणगाव--8.30

पारोळा--2

रावेर--19.43

यावल--6.33

अमळनेर--4.25

चोपडा--18.14

चाळीसगाव-12.14 धरणातील पाणीसाठा असा

धरणाचे नाव--पाणी पातळी दलघमी--टक्केवारी

हतनूर--209.67-20.39

गिरणा--389.42--34.10

वाघूर--232.25--76.21

