कोविड रुग्णालयात आता "बेड साइड असिस्टंट'....आठ युवकांनी दर्शविली तयारी ! 

जळगाव ः जिल्ह्यात कोरोना संसर्ग झालेल्या रुग्णांची सेवा करण्यासाठी डॉक्‍टर, परिचारिका यांच्याशिवाय "बेड साइड असिस्टंट' नेमण्यात येणार आहे. आत्तापर्यंत आठ युवकांनी असिस्टंट होण्याची तयारी दर्शवली आहे. कोरोना रुग्णालयात रुग्णांना औषधोपचाराशिवाय इतरही सेवा देता येणार आहे. याद्वारे जिल्हा आरोग्य प्रशासन कोविड रुग्णांची आरोग्य सेवेशिवाय इतरही सेवेला प्राधान्य देत असल्याचा संदेश पोचेल. यामुळे जिल्हा कोविड रुग्णालयाबाबत रुग्णांसह नातेवाइकांमध्ये सेवेबाबत चांगली प्रतिमा तयार होणार आहे. गेल्या महिन्यात कोरोनाबाधित वृद्धेचा मृतदेह बाथरूममध्ये सापडला होता. ती महिला सात दिवसांपासून बेपत्ता होती. तिचा शोध घेण्यात आला. मात्र ती सात दिवसांनंतर जिल्हा कोविड रुग्णालयातीलच बाथरूममध्ये मृतावस्थेत सापडली होती. यावरून जिल्हा कोविड रुग्णालयाच्या सर्वच कारभाराबाबत संताप व्यक्त झाला होता. याप्रकरणी जिल्हा रुग्णालयाचे तत्कालीन "डीन'सह तीन डॉक्‍टरांचे निलंबन झाले होते. संबंधित महिलेला बाथरूमला एकटीने जाणे शक्‍य होत नव्हते, तिच्या खाण्या-पिण्याचेही हाल होत होते, असे चौकशीत पुढे आले होते. प्रशिक्षण अन्‌ मानधनही

या सर्व गोष्टी पाहता जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी कोविड रुग्णालयात "बेड साइड असिस्टंट' नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. आठ युवकांनी त्यासाठी तयारी दर्शविली आहे. आणखी काही युवक व स्वयंसेवी संस्था पुढे आल्यास प्रत्येक रुग्णाला स्वतंत्र असिस्टंट दिला जाईल. त्यांना पीपीई कीट, इतर सर्व सुविधा दिल्या जातील. असिस्टंट म्हणून काम करताना काय व कशी काळजी घ्यावी, याबाबत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यांना वेगळे राहण्याची सुविधा दिली जाईल. सोबत मानधनही देणार आहे. आतापर्यंत आठ युवकांमध्ये चार युवक, चार महिला आहेत. लवकरच त्यांचे प्रशिक्षण सुरू होणार आहे.

