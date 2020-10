भाजप महिला मोर्चाचे जळगावमध्ये आक्रोश आंदोलन 

जळगाव ः राज्यात महिला सुरक्षेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे या प्रश्नाकडे होणारे दुर्लक्षच याला जबाबदार असल्याचा आरोप करीत भारतीय जनता महिला मोर्चाकडून सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. भाजपच्या खासदार रक्षा खडसे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले. घोषणाबाजीने दणाणला परिसर

या वेळी भाजप महिला आघाडीच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी महिला अत्याचाराविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत ‘धिक्कार असो, धिक्कार असो’ अशा महाराष्ट्र शासनाच्या निषेधाच्या घोषणांनी अवघा परिसर दणाणून सोडला. या आंदोलनात माजी आमदार स्मिता वाघ, महापौर भारती सोनवणे, स्थायी सभापती ॲड. शुचिता हाडा यांच्यासह महापालिकेच्या भाजपच्या नगरसेविका व महिला आघाडीच्या पदाधिकारी उपस्थित होत्या. राज्यभरात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या कोविड सेंटरमध्येदेखील महिला सुरक्षित नसून तेथेदेखील त्यांच्यावर अत्याचार होत असल्याचे या वेळी खासदार खडसे यांनी सांगितले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडे महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी भाजप महिला मोर्चाकडून अनेक वेळा करण्यात आली. त्याचा पाठपुरावादेखील सुरू आहे. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची साधी शिष्टाईदेखील दाखविली नसल्याचा आरोप भाजप महिला मोर्चाकडून करण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारचा प्रशासनावर अंकुश नसल्यानेच महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे झोपलेल्या या शासनाला जागे करण्यासाठीच भाजप महिला मोर्चाकडून राज्यभरात हे आक्रोश आंदोलन केले जात असल्याची माहिती खासदार खडसे यांनी दिली. या वेळी भाजपच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. संपादन- भूषण श्रीखंडे



