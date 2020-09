खुनाच्या घटनेने पुन्हा हादरले भुसावळ

भुसावळ : भुसावळ शहरात रविवारी रात्री 19 वर्षीय युवकाच्या छातीवर वार करून खून केल्याची घटना खडका रोड भागात रविवारी (ता. १३) रात्रीच्या सुमारास घडली असून, यामुळे शहरात एकच खळबळ उडाली

आहे. शहरातील हॉटेल बाबला परीसरातील कमलाबाई बिल्डिंग मधील रहिवासी अल्तमश शेख रशीद (वय 19) याच्यावर हल्लेखोरांनी चाकूने पाच ते सहा वार केले. खडका रोडवरील एका पुलाजवळ रात्रीच्या 10.30 वाजेच्या सुमारास हा युवक जखमी अवस्थेत आढळल्याने त्यास खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी नेताना त्याचा मृत्यू झाला. हा खून नेमका कुणी वा कोणत्या उद्देशातून केला? हे अद्याप समजू शकले नाही हल्लेखोरांचा पोलिसांकडून शोध घेतला जात आहे. पोलिस तत्काळ घनास्थळी खुनाची माहिती कळताच पोलिस उपअधीक्षक गजानन राठोड, बाजारपेठचे प्रभारी निरीक्षक बाबासाहेब ठोंबे व सहकार्‍यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मयताच्या पोटावर आरोपींनी चार ते पाच वार करण्यात आल्याचे समजते तर मृतदेह शहरातील जामनेर रोडवरील एका खाजगी रुग्णालयात आणण्यात आणल्यानंतर डॉ.राजेश मानवतकर यांनी संबंधित मयत झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. खून झाल्याच्या वृत्ताला पोलिस उपअधीक्षक गजानन राठोड यांनी दुजोरा देत त्याच्या छातीवर वार झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

पंधरा दिवसापूर्वी ही तरुणाचा खून भुसावळ मधील श्रीराम नगरात एका तरुणाचा घरात घुसून त्याच्यावर गोळीबार करून खून केल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे भुसावळातील ही घटना ताजी असतांना आज पून्हा एका तरुणाचा खून झाल्याची घटना नागरिकांना माहिती पडल्याने नागरिकांमध्ये आता भितीचे वातावरण निर्णाण झाले आहे. संपादन- भूषण श्रीखंडे

Web Title: marathi news jalgaon murder of a youth in bhusawal fear among citizens