डॉ. प्रवीण मुंडे जळगावचे नविन पोलिस अधिक्षक 

जळगाव ः राज्यात पोलिस विभागातील बदल्यांचे सत्र सुरू असून मध्यरात्री अधिकाऱयांच्या बदल्या गह विभागाकडून करण्यात आल्या. यात जळगाव जिल्ह्याचे पोलिस अधिक्षक डॉ. पंजाबराव उगले यांची बदली करण्यात आली असून त्यांच्या जागी रत्नागीरी येथील पोलिस अधिक्षक आयपीएस अधिकारी डॉ. प्रविण मुंडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचा पोलिस विभागाचे डॉ. मुंडे यांच्याकडे सुत्र येणार आहे. जळगाव जिल्ह्यात वाढत्या गुन्हेगारीच्या घटनांमूळे पोलिस अधिक्षक डॉ. पंजाबराव उगले यांची बदली होणार यांचे संकेत होते. परंतू कोरोनामूळे ही बदली प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. तसेच दोन वेळा पोलिस दलात बदली प्रक्रिया झाल्यावर जळगाव बाबत निर्णय झाला नव्हता. अखेर राज्यशासनाच्या गृह विभागाकडून मध्यरात्री २२ अधिकाऱयांच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्यात जळगाव जिल्ह्याच्या पोलिस अधिक्षक पदी रत्नागिरी येथील पोलिस अधिक्षक म्हणून कार्यरत आयपीएस अधिकारी डॉ. प्रविण मुंडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नविन पोलिस अधिक्षकांपुढे आव्हाण

जळगाव जिल्ह्यात गुन्हेगारीने डोके वर काढले असून अवैध धंदे जोरात सुरू झाले आहे. तसेच वाढत्या खुनाच्या घटना, जिल्हा कारागृहातून कैदी पलायनाची घटना राज्यभर गाजली. त्यामुळे नविन पोलिस अधिक्षक डॉ. प्रविण मुंडे यांच्यापुढे गुन्हेगारी, अवैध्य धंद्यावर नियंत्रण मिळविण्याचे आवाहन असणार आहे.

Web Title: marathi news jalgaon new Superintendent of Police of Jalgaon, Dr. Appointment of Pravin Munde