शेतकरी पीककर्जासाठी झिजविताहेत उंबरठे

तरवाडे (ता. चाळीसगाव) : चाळीसगाव शहरातील काही राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या (Bank) ग्राहकांना विविध प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या बँकांमध्ये पैसे भरणे व काढणे याव्यतिरिक्त दुसरे कोणत्याही प्रकारचे काम होत नसल्याने शेतकऱ्यांना (Farmer) याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. (Farmers go round the banks for crop loans)

सध्या शेतीची कामे, रासायनिक खते, बियाणे व इतर कामासाठी पैशांची नितांत गरज भासते. मात्र, संबंधित राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून बहाळ, तरवाडे, भोरस यांसारख्या अनेक गावांतील शेतकऱ्यांना पीककर्ज नियमित भरूनही नवीन कर्ज वेळेवर मिळत नाही. बँकेत आल्यावर कर्मचारी नाही, आम्ही दोनच कर्मचारी आहोत, कॅश काउंटर सांभाळावे की कर्जप्रकरणे बघावीत, अशी उत्तरे दिली जातात.

शेतकऱ्यांपुढे प्रश्‍न

अक्षयतृतीया व रमजान ईद सण असल्‍याने ‘कोरोना’मुळे सर्व आर्थिक आवक बंद असल्याने सोने तारणसुद्धा सध्या होऊ शकत नाही. त्यामुळे सर्वांत जास्त त्रास शेतकऱ्यांनाच होत आहे. मागील हंगामाचे घेतलेले पीककर्ज भरून हातचा पैसाही निघून गेला व नवीन पीककर्जही मिळेना. शेती कशी तयार करावी, असा प्रश्न पडला.

बँकेत कर्मचारीही कमीच

संबंधित बँकेत प्रत्यक्षात दोनच कर्मचारी असून, एक पद रिक्त, तर दोन कर्मचारी रजेवर असल्याची माहिती मिळाली. होणाऱ्या अडचणीबाबत शाखा व्यवस्थापकांना विचारणा केली असता या शाखेतील एकूण सात कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त तीनच कर्मचारी काम करत असल्याने काही प्रमाणात तर अडचणी येणारच आहेत. शक्य तेवढ्या ग्राहकांना सुविधा देत आहोत, असे सांगण्यात आले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घेऊन येथे कमी असलेल्या ठिकाणी कर्मचारी द्यावेत व होणाऱ्या अडचणी दूर कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.