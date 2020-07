रुग्णालय, कंपनीत येण्या जाण्यासाठी वाहने नेण्यासाठी परवानगी; ओळखपत्रक आवश्यक ! 

जळगाव : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, इतर रुग्णालये, औद्योगिक वसाहतीमधील कंपनी, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना कर्तव्यावर ये-जा करण्यासाठी दुचाकी, तीनचाकीसह चारचाकीने येण्या-जाण्यास मुभा देण्यात आली असून या बाबत जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी आदेश काढले. जळगाव महापालिका क्षेत्र, भुसावळ व अमळनेर नगरपालिका क्षेत्रात ७ ते १३ जुलै दरम्यान लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले आहे. या लॉकडाऊनसंदर्भात काढण्यात आलेल्या आदेशात नमूद बाबींसह स्पष्टीकरण करण्यात आले. यात जिल्हा कोविड रुग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच जिल्ह्यातील कोविड हॉस्पिटल, कोविड केअर सेंटर, उपजिल्हा रुग्णालये तसचे खासगी रुग्णालयात ये-जा करणारा पॅरामेडीकल, मेडिकल स्टाफ तसेच अत्यावश्यक सेवेसाठी कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारी, कर्मचारी यांंना दुचाकी, तीनचाकी व चारचाकीमध्ये कर्तव्यावर ये-जा करण्यास मुभा आहे. संबंधित अधिकारी, कर्मचाºयांनी ओळखपत्र बाळगणे बंधनकारक राहणार आहे. ओळख पत्र तपासणी होणार.

औद्योगिक वसाहतीमधील कंपनी, उद्योग यांचे मालक, संचालक, कंपनीत काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी यांनादेखील त्यांचे ओळखपत्र पाहून वाहनाने कामाच्या ठिकाणी ये-जा करण्यास तसेच शासकीय, निमशासकीय कार्यालयास तांत्रिक सेवा पुरविणारे कंटात्रदार, करारबध्द संस्था, कर्मचारी यांना सेवा पुरवण्यासाठी त्यांच्या संस्थेने दिलेले ओळखपत्र पाहून वाहनांसह संबंधित कार्यालयात ये-जा करण्यास मुभा राहणार आहे.

या पूर्वी लॉकडाऊनसंदर्भात काढण्यात आलेल्या आदेशात चारचाकी व तीनचाकी वाहन वापरासंदर्भात स्पष्ट निर्देश नव्हते. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या पहिल्या दिवशी पोलिसांनी अनेक चारचाकी वाहनांना जाण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. मात्र आता या आदेशात आता सर्व स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. विमानतळा पासून वाहने नेता येतील

जळगाव विमानतळावर येणाºया प्रवाशांनाही विमानतळापासून त्यांच्या निवासस्थानापर्यंत वाहनाने येण्याची मुभा राहणार आहे. त्यासाठी विमान प्रवासाचा पुरावा सोबत बाळगणे अनिवार्य राहणार असल्याचेही आदेशात स्पष्ट केले आहे.

