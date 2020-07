जिल्ह्यात मका, ज्वारीची खरेदी शंभर टक्के नाही  ः शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी 

जळगाव ः जिल्ह्यात मका, ज्वारीची १०० टक्के खरेदी शासनाकडून झालीच नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी मका, ज्वारीची विक्री शासकीय केंद्रात केली आहे, त्यातील ८० ते ८५ टक्के शेतकऱ्यांना अद्यापही चुकारे प्राप्त झालेले नाहीत. जळगाव जिल्ह्यात मक्याची सुमारे दीड लाख क्विंटल तर ज्वारीची ४५ हजार क्विंटल खरेदी झाली. जळगाव जिल्ह्यात १६ खरेदी केंद्र होते. जळगाव जिल्ह्यात मका विक्रीसाठी सुमारे १४ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. पैकी फक्त चार हजार शेतकऱ्यांच्या मक्याची खरेदी शासकीय केंद्रात झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या मक्याची खरेदी अपूर्ण राहिली. दुसरीकडे चुकाऱ्यांचे वितरणही संथ गतीने सुरू आहे. मागील पंधरवड्यात सुमारे ११ कोटी रुपये मका, ज्वारीच्या खरेदीसंबंधी शासनाकडून वितरित झाले. त्याचे पूर्णतः वितरण झालेले नाही. यातून सुरवातीला धान्य विक्री केलेल्या मोजक्याच शेतकऱ्यांचे चुकारे दिले जाणार आहेत. आणखी निधीची गरज आहे. त्यासंबंधी कार्यवाही संथ गतीने सुरू आहे. ही कार्यवाही संथ सुरू असल्याने उर्वरित शेतकऱ्यांना चुकारे केव्हा मिळतील, हा प्रश्‍न आहे. शेतकऱ्यांमध्ये प्रशासनाबाबत नाराजी वाढली आहे. गोदामे नसल्याने जामनेरात खरेदीच कमी झाली आहे. हा प्रकार शेतकऱ्यांसाठी नुकसानकारक ठरला आहे. यातच मका विक्री करून दीड महिना होवूनही चुकारे न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. संपादन- भूषण श्रीखंडे

