जळगावचा रेल्वे मालधक्का शिरसोलीला स्थलांतरीत होणार 

जळगाव : रेल्वेस्थानक परिसरातील मालधक्का पाळधी येथे स्थलांतरित होणार होता. मात्र, केंद्र सरकारचा विषय असल्याने हा धक्का आता मतदारसंघात असणाऱ्या शिरसोली येथे लवकरच स्थलांतरित होणार असल्याची माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. जळगावच्या मालधक्क्यामुळे समस्या निर्माण झाल्या होत्या. येथे होणारी वाहतूक समस्या, पिंप्राळा रेल्वे गेटजवळ होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे अपघातही होत होते. अनेकदा निष्पाप नागरिकांचे बळी जात होते. यातून शहरवासीयांची सुटका व्हावी, यासाठी हा रेल्वे धक्का पाळधीला स्थलांतरित करण्यात येणार होता. त्यासाठी माजी मंत्री गिरीश महाजन दिल्लीत जाऊन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी चर्चा करून आले होते. त्या वेळी खासदार उन्मेष पाटील उपस्थित होते. चर्चेत मालधक्क्याला येणाऱ्या अडचणी व त्याबाबतचे पर्याय याविषयी चर्चा झाली होती. पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी त्यावर सकारात्मक आश्‍वासन दिले होते. मात्र, मालधक्का हलविण्याचा विषय केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी नामंजूर केला होता, अशी माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी रविवारी (ता. १६) दिली. मालधक्क्याचा विषय केंद्र सरकारचा आहे, त्यात कोणी काही करू शकत नाही. त्यामुळे सुरत रेल्वेमार्गावरील पाळधीला स्थलांतरित होत असलेला मालधक्का आता मुंबई रेल्वेमार्गावरील शिरसोली येथे स्थलांतरित होणार आहे. दोन्ही भाग माझ्याच मतदारसंघात येतात. त्याचा आनंद असून, त्यामुळे शिरसोली येथे मालधक्का आल्यावर त्याचा विकास केला जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. मालधक्का लवकरच शिरसोलीला स्थलांतरित होणार असल्याने शहरवासीयांची वाहतूक कोंडी व अपघातातून सुटका होणार आहे.

संपादन-भूषण श्रीखंडे

