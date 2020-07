सलग दुसऱ्या दिवशी पाऊस ; हतनूरमधून विसर्ग सुरूच 

जळगाव : जिल्ह्यात गुरुवारी (ता. १६) दुसऱ्या दिवशी विविध ठिकाणी पावसाने दमदार हजेरी लावली. जळगाव शहरात सकाळी दहापासून पाऊस सुरू झाला. सकाळी अकराच्या सुमारास पावसाने जोर धरला. तासभर झालेल्या पावसाने रस्ते जलमय झाले. काही तालुक्यांतही चांगला पाऊस झाल्याची नोंद आहे. हतनूर धरणातून २४ गेटद्वारे विसर्ग सुरूच आहे. जळगाव जिल्ह्यात बुधवार (ता. १५)पासून पावसाने पुनरागमन केले. बुधवारी जिल्हाभरात सर्वत्र कमी- अधिक प्रमाणात पाऊस झाला. चोपडा व यावल तालुक्याला मुसळधार पावसाने झोडपून काढले. गुरुवारी एरंडोलसह परिसरात मुसळधार पाऊस झाला. अतिवृष्टीची नोंद

बुधवारी दोन तालुक्यात अतिवृष्टी झाली. चोपड्याला ७२.८५, तर यावल तालुक्यात ७२.३३ मिलिमीटर पाऊस झाला. अन्य तालुक्यातील पाऊस असा : जळगाव- ३५.५३, जामनेर- ३०.१०, भुसावळ- ४१.६०, बोदवड- ५१.३३, मुक्ताईनगर- ६१.५०, पाचोरा- १९.७१, भडगाव- २०, एरंडोल- ३४.२५, धरणगाव- ४५.८०, पारोळा- २७.५०, रावेर- ३१.४२, अमळनेर- ४०.३८, चाळीसगाव- ६.७१. इंद्रायणीला पूर; दोन गावांचा संपर्क तुटला

निंभोरी (ता. पाचोरा) : मराठवाड्यातील काही भागात झालेल्या जोरदार पावसामुळे गुरुवारी सातगाव (डोंगरी) व सार्वे-पिंप्री (ता. पाचोरा) ही धरणे शंभर टक्के भरून येथील इंद्रायणी नदीला पूर आला व दोन्ही गावांचा चार तास संपर्क तुटला होता. दोन दिवसांपासून निंभोरीसह परिसरात मध्यम ते जोरदार पाऊस झाला. इंद्रायणी दुथडी भरून वाहू लागल्याने वाडी ते शेवाळेदरम्यान दोन्ही गांवाचा संपर्क तुटला. त्यामुळे वाडी, शिंदाड, वडगाव व पिंपळगाव हरेश्वरला जाणाऱ्या नागरिकांना चार तास थांबून राहावे लागले. निंभोरी बुद्रुक व खुर्द दोन्ही गावांमधील इंद्रायणी नदीला पूर आल्याने दोन्ही गावाचा संपर्क तुटला व वाणेगाव जाणाऱ्या ग्रामस्थांना पुन्हा पाचोऱ्याकडे परत जाऊन वरखेडीमार्गे वाणेगावला जावे लागले. एरंडोल ३५ टक्के पाऊस

एरंडोल : तालुक्यात गुरुवारी सकाळी पुन्हा दोन ते अडीच तास पाऊस पडल्यामुळे पिकांना जीवदान मिळाले. तालुक्यात बुधवारी पावसाची झालेली नोंद अशी : एरंडोल ३२, रिंगणगाव ४२,कासोदा २८ तर उत्राण ३५ मिलिमीटर. तालुक्यात आजपर्यंत २२५.७५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. वार्षिक सरासरीच्या सुमारे ३५ टक्के पाऊस झाला आहे. संपादन- भूषण श्रीखंडे

