कोरोनाचा कहर;  जळगाव जिल्ह्यात विक्रमी ३१६ नवे बाधित 

जळगाव : जिल्ह्यात कोरोनाचा कहर सुरुच आहे. संसर्ग वाढत असताना आतापर्यंतचे एका दिवसातील सर्वाधिक ३१६ रुग्ण आढळून आले. त्यापैकी सर्वाधिक ९३ रुग्ण जळगाव शहरातील आहेत. बरे होणाऱ्यांची संख्याही आजपर्यंतची दिवसातील सर्वाधिक २२७ एवढी होती. तर आज दिवसभरात सहा रुग्णांचा मृत्यू झाला. कोरोना संसर्गात जळगाव जिल्ह्याची वाटचाल मुंबई, पुण्याच्या दिशेने होत आहे. दिवसभरात आढळून येणाऱ्या नव्या बाधितांच्या संख्येने आज ३१६ चा आकडा पार करत विक्रम केला. पैकी नियमित तपासणीत २८५ तर ॲन्टीजेन चाचणीद्वारे ३१ रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले. बरे होणाऱ्यांची संख्याही आज सर्वाधिक म्हणजे २२७ होती. त्यात जळगाव शहरातील ५५ तर रावेरमधील ७६ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. मृत्यू झालेले सर्व सहा रुग्ण पन्नाशीच्या वर वयाचे होते. सात हजारांच्या टप्प्यात

आज नव्या बाधितांनी त्रिशतकी आकडा गाठल्याने जिल्ह्यात आतापर्यंत एकूण रुग्णांचा आकडा ६९७०वर पोचला आहे. तर त्यापैकी ३५८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. ४२३५ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून बरे होणाऱ्यांचे प्रमाण ६१ टक्क्यांवर पोचले आहे. असे आढळले रुग्ण

जळगाव शहर ९३, जळगाव ग्रामीण १९, भुसावळ ४४, अमळनेर १५, चोपडा ७, पाचोरा ६, भडगाव १, धरणगाव १४, यावल ४, एरंडोल २६, जामनेर १६, रावेर २०, पारोळा ३, चाळीसगाव १५, मुक्ताईनगर १६, बोदवड १. नशिराबादची वाटचाल शंभरीकडे

गावात आज नव्याने १२ रुग्ण बाधित आढळून आले व एकूण संख्या ८१वर पोचली आहे. आतापर्यंत पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. नशिराबादला कोणत्याही प्रकारचे सोशल डिस्टन्सिंग वा अन्य नियम पाळले जात नसून रुग्णसंख्या शंभरीकडे वाटचाल करत आहे. संपादन- भूषण श्रीखंडे

