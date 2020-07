जळगाव : जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया अद्यापही रखडलेलीच आहे. जिल्ह्यात एकीकडे बांधकामांसाठी रेतीची मागणी वाढली आहे. तर दुसरीकडे मात्र वाळू चोरीछुपे पाचपट दराने विकली जात आहे. पर्यावरण समिती वाळू लिलावाच्या प्रक्रियेत या ना त्या त्रुटी काढून वाळू लिलावांना विलंब करीत असल्याचे दिसून येते. शासकीय दराच्या पाचपट रक्कम वाळू माफीया गरजू व्यक्तींकडून वाळूसाठी घेताना दिसत आहेत. शासकीय दर प्रतीब्रास चार हजार रूपये आहे. जळगाव जिल्ह्यातील गिरणा, तापी नदीपात्रातील वाळूला राज्यात, राज्याबाहेरही चांगली मागणी आहे. त्यामुळे या ठिकाणचे वाळूघाट घेण्यासाठी राज्यभरातून ऑनलाइन बोली लावल्या जातात. मागील वर्षापासून मात्र वाळू लिलावप्रक्रिया प्रशासकीय धोरणांमुळे खोळंबली आहे. जिल्ह्यातील ४३ वाळू घाटांचे प्रस्ताव राज्याच्या पर्यावरण समितीकडे पाठविण्यात आले होते. पर्यावरण समितीची बैठका दोन वेळा ऑनलाइन झाल्या. त्यातील प्रस्तावात काही दुरुस्त्या राज्याच्या पर्यावरण समितीने सुचविल्या आहे. लिलावात अडचणी

जिल्ह्यातील ४३ पैकी १८ वाळूघाट एक हेक्टरपेक्षा कमी अाहे. ते रिव्हाइज करण्याच्या सूचना राज्याच्या पर्यावरण समितीने दिल्या आहेत. उर्वरित २५ घाटांसंदर्भात नव्याने आराखडा तयार करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सर्व दुरुस्त्यांचे काम सध्या सुरू आहे. त्या झाल्यानंतर पुन्हा पर्यावरण समितीकडे प्रस्ताव पाठविल जातील. हे प्रस्ताव गेल्यानंतर पर्यावरण समितीची बैठक होऊन त्यात लिलावप्रक्रियेला मंजुरी मिळेल. तोपर्यंत किमान एक ते दीड महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. या वाळूघाटांची होणार प्रक्रिया

जळगाव : भोकर, पळसोद.

रावेर तालुका : वडगाव, आंदलवाडी, निंभोरा बुद्रुक, केऱ्हाळे बुद्रुक, धुरखेडा, पातोंडी, दोधे, बलवाडी.

यावल तालुका : थोरगव्हाण, पिंप्री.

चोपडा : पिंप्री, घाडवेल, कोळंबा, सुटकार, धावडे, रुंधाटी- १ व २, सावखेडा, हिंगोणेसिम प्र. ज. भाग १ व २.

धरणगाव : बांभोरी प्रचा, आव्हाणी, नारणे, बाभूळगाव १ व २.

एरंडोल : टाकरखेडा, वैजनाथ, उत्राण अ.ह.

पारोळा : बहादरपूर, महालपूर, उंदीरखेडे १ व २.

भुसावळ : जोगलखेडा, भानखेडा, गोंभी, सुनसगाव, बेलव्हाय भाग १, २, ३. संपादन : राजेश सोनवणे



